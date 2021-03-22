Hadrut’taki Ermeni kilisesinin yakınındaki mezarlık tahrip edildi – Ermenistan Kamu Radyosu

ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu (USCIRF), 2019 yılında ülkedeki eğilimleri ve gelişmeleri ele aldığı, 2020 yılında Azerbaycan’daki din özgürlüğünün durumuna ilişkin bir rapor yayınladı. VOA, 2020’nin başlarında USCIRF heyetinin durumu yerinde incelemek için Azerbaycan’ı ziyaret ettiğini bildirdi. Raporda ayrıca geçen yılın sonunda Dağlık Karabağ’daki askeri ihtilafla ilgili hükümler de yer alıyordu.

Rapor ayrıca, dini toplulukların faaliyetlerine getirilen kısıtlamalar ve zorunlu kayıtlar, dini aktivistler üzerinde devam eden baskı, özellikle hapis cezası ve Dağlık Karabağ sorununun yeniden başlaması bağlamında son zamanlarda yaşanan ihlaller dahil olmak üzere bir dizi başka konuyu da ele aldı.

Raporda, Kasım ayında imzalanan ateşkese ilişkin açıklamanın Azerbaycan’a geçen topraklardaki çeşitli kilise, manastır, mezar taşları ve diğer dini ve kültürel alanların korunması konusunda endişelere yol açtığı vurgulanıyor. Rapora göre Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin’e bölgede Hıristiyan manastırlarının korunacağına dair güvence verdi, ancak Hadrut’taki Ermeni Kilisesi yakınlarındaki mezarlık gibi bazı tarihi yerlere zarar verildi. Komisyon, Kasım ayının sonlarında BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün bu bölgelerdeki tarihi ve kültürel anıtların korunması çağrısında bulunduğunu ve oraya tarihi ve kültürel miras anıtlarının envanterini yapmak için bir misyon göndermeyi teklif ettiğini hatırlatıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu