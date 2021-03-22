Ermeni güreşçi, Azerbaycanlı Aliyev’i yenilgiye uğratıp altın madalya kazandı (video)

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Uluslararası Serbest Güreş Turnuvası’nda Ermenistan’I temsile eden güreşçi Vazgen Tevanyan sıradaki zaferini kazandı.

Rakibi bu sefer Azerbaycanlı Haci Aliyev’di. Ermeni güreşçi rakibine hiç bir şans bırakmayıp 9:0 skorluk mükemmel bir zafer kazandı.

Böylece Vazgen Tevanyan turnuvada birincilik kazandı ve aynı zamanda Olimpiyat oyunlarına katılma hakkı kazanmış oldu.

Yarı finalde Vazgen Tevanyan Polonya’yı temsil eden Magomedmurad Gaciyev’I de yenilgiye uğratmıştı.

Ondan önce 1/4 finalde ise Dünya ve Olimyat şampiyonu, Gürcü Vladimer Khenchigashvili’ye karşı 6:4 skorluk üstünlük sağlamıştı.

Ermenistan’ı temsil eden güreşçiler bu turnuvada başarılı bir şekilde yarışmalara devam ediyorlar.

ERMENİ HABER AJANSI