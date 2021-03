Cardi B’nin Osmanlı paylaşımı sosyal medyada tartışma yarattı

Ünlü rapçi daha önce “Kösem” dizisini izlediğini söylemiş ve başka Türk dizisi önerileri istemişti ABD’li ünlü rapçi Cardi B, Twitter’da Osmanlı tarihini sevdiğini söylemesinin ardından, kendisi gibi düşünmediğini belirten kullanıcıların sert eleştirileriyle karşılaştı. Tepkiler üzerine sildiği paylaşımında Cardi B, ironik biçimde resim koleksiyonu yaptığını bilmediğini söyleyen bir kullanıcıya cevap verdi. Hitc’nin haberine göre söz konusu paylaşımda Cardi B şu ifadeleri kullanmıştı: Koleksiyon yapmıyorum. Bu yüzden müzayedelerden korkuyorum çünkü daha önce hiç böyle bir şey yapmadım ya da Rihanna sanat kitabı dışında bir şey satın almadım. Sadece Süleyman ve Hürrem’i seviyorum. Osmanlı İmparatorluğu tarihini çok seviyorum bu yüzden buna bayılırım. Daha sonra bir dizi Twitter kullanıcısı, Cardi B’yi “Osmanlı tarihini bilmemekle” suçladı ve şarkıcıyı sert biçimde eleştirdi. @Coffeelove231 isimli bir kullanıcı şarkıcının karşılaştığı eleştirilere dair, “Ermeniler, Süleyman ve Hürrem’e dair bir tablo olduğu anlaşılan resmi beğendiği için Cardi B’ye saldırıyor” dedi. #Armenians attacking Cardi B because she likes a painting, seems to be a painting with Suleyman & Hurrem.

Attackers claim the Ottomans enslaved the Armenians for 1000 years and genocided them. pic.twitter.com/iSpMbcbBMl — Coffeelove23 🇹🇷 (@Coffeelove231) March 20, 2021 Tepkilerin ardından sessizliğini bozan Cardi B, bir tabloyu beğendiği için özür dilemeyeceğini söyledi. Şarkıcı kendisine yöneltilen eleştirilere doğrudan cevap da verdi. “Cardi B iptal edildi. Gerçeği ‘bilmese’ de özür dilemek ve öğrenmek yerine ataları soykırımdan sağ kurtulan insanlarla eğleniyor” diyen @vicki_sammy isimli kullanıcıyı alıntılayan şarkıcı şu ifadeleri kullandı: İptal et beni s*****. Sayfama gelip beni pek çok isimle niteleyip, hayranlarımın anne ve babalarıyla sorunları olduğunu söyleyip benden özür dilememi mi bekliyorsun? Bir resim yüzünden hem de? S******r hayır! Cancel me bitch .Ya came to my page calling me all type of names and bitches and saying my fans got mommy & daddy issues and you want me to apologize? over a painting ?FUCK NO! https://t.co/JMScP8ztc1 — iamcardib (@iamcardib) March 20, 2021 Şarkıcı neden özür dilemediğini şöyle açıkladı: En sevdiğim dizilerle ilgili 16. yüzyıla ait bir tabloyu beğendiğim için özür dilemiyorum. Kusura bakmayın özür dilemeyi reddediyorum. Cardi B kimseye hakaret etmediğini söyleyerek geri adım atmayacağının da altını çizdi. Rapçi, kendisinin Osmanlı İmparatorluğu’na dair eğitim almaya hazır olmadığını söyleyen bir kullanıcıya da şunları söyledi: Beni aptal ve terörist diye niteleyip soykırımın bir asır öncesinden kalma lanet bir resim yüzünden özür dilememi bekliyorsun. Şarkıcı kendisine daha fazla tarih okumayı öneren başka bir kullanıcıya şunları söyledi: Tamam okurum. Bilgilendirilmeyi tercih ederim, öğrenmeye her zaman açığım. Osmanlı tarihine dair en sevdiğim şey Hürrem ve Kösem, derinlerine hiç inmedim ama öğrenmeye istekliyim. Yine de sayfama gelen cahiller için özür dilemeyeceğim. Belki de tarihin sevdiğim kısmına dair daha açık olmalıyım çünkü Kösem öldürüldükten sonra (16. yüzyıl) Osmanlı İmparatorluğu tarihini öğrenmeyi bıraktım. RepublicWorld’ün haberine göre Cardi B daha önce Kösem dizisini izlemeyi bitirdiğini ve yeni Türk dizileri izlemek için sabırsızlandığını söylemişti. Sosyal medyada pek çok kişi şarkıcıya Ertuğrul dizisini izlemeyi önermişti. Independent Türkçe, Hitc, RepublicWorld Derleyen: Esra Güngör Independent Turkce