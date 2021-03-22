Beyaz Saray’dan o mektuba yanıt

Yorgo KIRBAKİ Beyaz Saray, Cumhuriyetçi ve Demokrat 37 senatörün Başkan Joe Biden’a 24 Nisan öncesi ‘Ermeni Soykırımı’nı tanıma çağrısı yaptığı mektuba cevap verdi. Beyaz Saray Sözcülüğü’nden Yunan Kathimerini gazetesinin ilgili sorusuna verilen yanıtta, ‘soykırım’ kelimesi kullanılmadan, “Bu yönetim, böyle mezalimlerin tekrarlanmamasını teminat altına alma taahhüdünde bulunmuştur. Bu taahhüdün kritik bir bölümü de, tarihi teslim etmektir” denildi. Kathimeri’nin haber sitesinde ayrıca, Beyaz Saray’dan verilen cevapta, “Başkan Biden, aday olduğu dönemde, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında hayatlarını kaybeden 1.5 milyon Ermeni erkek, kadın ve çocuğu anmıştır. O dönemde, bu korkunç kampanyayı hiçbir zaman unutmamamız veya bu konuda sessiz kalmamamız gerektiğini söylemiştir” denildiği aktarıldı. Hürriyet Gazetesi