2 parmakla 2 Lada Priora arabası. 5 yaşındaki Davit Petrosyan 12. rekorunu kırdı

20 Mart’ta Masis kenti kilisesinin avlusunda 5 yaşındaki Davit Petrosyan 12’nci rekorunu kırdı. Güçlü çocuk, toplam ağırlığı 2400 kg olan 2 parmağıyla 2 Lada Priora arabasını çekmeyi başardı ve çocuk 1660 kg’lık bir Nissan Teana arabasını tek parmağıyla çekmeyi başardı. Bu bilgi, David’in babası Yura Petrosyan tarafından Sputnik Armenia ile yaptığı görüşmede sağlandı.

Yura, “David, 4 yaşındayken rekor kırmaya başladı. Garip bir şekilde güçlü olduğunu fark ettiğimizde daha çok küçüktü. Geçen yıl, 28 Mart’ta ilk rekorunu kırdı, şimdi ise 12. rekorunu Nisan 2016 savaşında ölen Yezidi olan Kyaram Sloyan’ın anısına ithaf ediyoruz” dedi.

Baba, oğlunun akranlarından çok farklı olduğundan bahsetti. Bütün gününü antrenmanlara adıyor, spor yapıyor.

“Telefonla veya bilgisayarla oynamıyor, sokakta çocuklarla oynamayı sevmiyor, bunun yerine harfleri ve sayıları büyük bir zevkle öğreniyor” diyor baba.

Yura, David’in daha fazlasını yapabileceğini düşünmesine rağmen oğlunun tüm gücünü kullanmasına izin vermediğini söylüyor.

Davit Petrosyan’ın ismi “Kahraman Kitap”ta 12. kez yazıldığı unutulmamalıdır.

Ermenistan Kamu Radyosu