Tekkeköy’de o kilise turizme kazandırılıyor

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçe bulunan ‘Altınkaya Kilisesi’ni turizme kazandırmak için çalıştıklarını söyledi

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede bulunan önemli tarihi yapıları turizmin hizmetine sunmak için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti.

İNCELEMELERDE BULUNDUK

Tarihi yapıları turizmin hizmetine sunmak için aralıksız çalıştıklarını belirten ve 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan-İsviçre’de imzalanan Lozan Mübadele Anlaşması gereği göç eden Rumlardan kalan Altınkaya Kilisesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Togar, “Tarihi, doğal ve turistlik değerlerimizi, dünya kültür mirasının önemli tarihi yapılarını turizmin hizmetine sunmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Altınkaya Mahallemizde bulunan tarihi yapının hazırlamış olduğumuz projeler kapsamında turizme kazandırılması çalışmaları çerçevesinde muhtarımız ile birlikte koruma altına alınan tarihi Altınkaya Kilisemizde incelemelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.

https://www.samsungazetesi.com/samsun/tekkekoy-de-o-kilise-turizme-kazandiriliyor-h1414860.html