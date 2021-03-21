Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 2020’de füzesiz olarak Rus Su-30SM uçaklarını satın aldık

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Mayıs 2020’de Rusya’dan füzesiz olarak çok fonksiyonlu Su-30SM uçakları satın aldıklarını söyledi.

Aragatsotn bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Uçakları satın aldık ve Mayıs 2020’de teslim edildi. (Dağlık Karabağ’daki) Savaştan önce füzeleri alacak vaktimiz olmadı” dedi.

Paşinyan, önceki Ermenistan yönetimini işaret ederek, “Eğer uçakları siz almış olsaydınız, biz de füzeleri alabilirdik” ifadelerini kullandı.

Ermenistan eski Genelkurmay Başkanı Movses Akopyan, Kasım 2020’de Rusya’dan satın alınan Su-30SM uçaklarının mühimmatı olmadığını söylemişti. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise bu açıklamayı reddetmiş ve Akopyan’ın devlet sırrını açığa çıkardığını belirtmişti.

Sputnik Türkiye