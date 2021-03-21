Dilipak’tan “İstanbul Sözleşmesi” teşekkürü

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP’ye teşekkür eden bir yazı kaleme aldı. Dilipak hakkında, başta AKP genel merkez olmak üzere, kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle 81 il kadın kolu başkanıyla birlikte suç duyurusunda bulunulmuştu. İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP’ye teşekkür eden bir yazı kaleme aldı. Dilipak bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla kaldırılan İstanbul Sözleşmesi üzerine AKP’ye ve Erdoğan’a teşekkür etti. Başta AKP genel merkez olmak üzere, kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle 81 il kadın kolu başkanıyla birlikte suç duyurusunda bulunulan Dilipak, “Bu süreçte çaba gösteren herkesten Allah razı olsun” dedi. Dilipak’ın yazısının ilgili bölümü şöyle: “Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldı. Bu karar aslında Brexit kadar önemli. Bu ayrılığın sadece Türkiye için değil, sadece taraf ülkeler için de değil, dünyaya karşı çok önemli sembolik bir adı var. Doğru y?nde ileri doğru atılan bir adımla, önce İstanbul’umuzun adını temizledik. Hem de çok önemli bir günde. Bugün bu sözleşmeye dayanılarak çıkartılan 6284 sayılı kanunun Resmi Gazete’de yayınlandığı bir gün. Şimdi sırada bu yasanın değiştirilmesi var. Yeni yasa sadece kanayan yaraların tedavisi değil, daha ve mutlu bir ailenin temellerinin atılması y?n?nde titiz bir çalışmayla mümkün olacaktır. Bu süreçte, aslında dini kurumlar, mektep, vakıf, dernek, akademi, medya, herkesin üzerine düşeni yapması gerek. Bu süreçte çaba gösteren herkesten Allah razı olsun. Şimdi, bir yanlışa karşı çıkarken gösterdiğimiz çabadan daha fazlasını bunun yerine inşa edeceğimiz adil, barışçı bir düzen için harcamalıyız ve şeytani güçlerin ifsat ve saldırılarına da hazır olmalıyız. Daha sırada CEDAW da var. Lanzarotte de. Aslında bu AB miadını tamamladı. BRexit çözülmenin ilk adımı idi. Şimdi Fransa FRexit’i konuşuyor. Fransa da ayrılırsa tek başına Almanya tek başına bu bin bir başlı kartalı taşıyamaz. Zaten Almanya dediğin ABD, İngiltere, Fransa’nın işgali altında, İsrail ve Vatikan’ın gölgelediği bir ülke. Almanya k?mil bir ülke değil. Fransa, Kanada’da İngiltere’nin ortağı. ABD ve İngiltere, Almanya ?zerinden AB’nin içinde. Bir de dünyanın başının püsküllü belası bir NATO var. ?te yandan, AET’den beri kapıda bekletilen bir ülke olarak Türkiye var. TRexit der ayrılırız. İngiltere ayrıldı ne oldu? Türkiye, İngiltere ile ikili ticaret anlaşması imzaladı. Yunanistan ve Kıbrıs Rum Y?netimi AB’de Türkiye’ye karşı VETO yetkisine sahip. 15 Temmuz darbecilerine, PKK ve PYD’ye arka çıkan bir AB’de ne işimiz var. HDP’yi kapatmaya hazırlanıyorsunuz ama AB’ye girmeye ?alışıyorsunuz. Bunda bir çelişki yok mu?” Cumhuriyet Gazetesi