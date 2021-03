Beyaz Saray’dan Ermeni Soykırımı açıklaması: Tarihi teslim etmeliyiz

Beyaz Saray, 37 senatörden ABD Başkanı Joe Biden’a gelen Ermeni Soykırımı’nı tanıma çağrısına yanıt verdi. Açıklamada, “Bu yönetim insan haklarını ilerletmeye ve böylesi mezalimlerin tekrarlanmamasını garanti almaya bağlıdır. Bunu yapmanın kritik önemdeki bir kısmı da, tarihi teslim etmektir” denildi.

DUVAR – Beyaz Saray, Demokrat ile Cumhuriyetçi Parti’den 37 senatörün ABD Başkanı Joe Biden’a yaptığı Ermeni Soykırımı’nın tanınması yönündeki çağrıya yanıt verdi. Açıklamada ‘soykırım’ ifadesi kullanılmazken, “Bu yönetim insan haklarını ilerletmeye ve böyle mezalimlerin tekrarlanmamasını garanti almaya bağlıdır. Bunu yapmanın kritik önemdeki bir kısmı da, tarihi teslim etmektir” denildi.

‘ERMENİ HALKININ SERGİLEDİĞİ SEBATA SONSUZA KADAR SAYGI GÖSTERECEĞİZ’

Beyaz Saray’ın yanıtı, Yunan gazetesi Kathimeri’nin senatörlerin çağrısı hakkındaki sorusu üzerine geldi. Beyaz Saray sözcülüğünden Kathimerini’ye yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Başkan Biden, aday olduğu dönemde, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında hayatlarını kaybeden 1.5 milyon Ermeni erkek, kadın ve çocuğu anmıştır. O dönemde, bu korkunç kampanyayı hiçbir zaman unutmamamız veya bu konuda sessiz kalmamamız gerektiğini söylemiştir. Ve böylesine büyük bir trajedi karşısında Ermeni halkının ortaya koyduğu sebata sonsuza kadar saygı göstereceğiz. Bu yönetim insan haklarını ilerletmeye ve böylesi mezalimlerin tekrarlanmamasını garanti almaya bağlıdır. Bunu yapmanın kritik önemdeki bir kısmı da, tarihi teslim etmektir.”

White House on the Armenian Genocide: We have to acknowledge history https://t.co/f0w2GXz9Yq

— Kathimerini English Edition (@ekathimerini) March 20, 2021