Beyaz Saray’dan Ermeni Soykırımı açıklaması: Tarihi teslim etmeliyiz

Beyaz Saray, 37 senatörden ABD Başkanı Joe Biden’a gelen Ermeni Soykırımı’nı tanıma çağrısına yanıt verdi. Açıklamada, “Bu yönetim insan haklarını ilerletmeye ve böylesi mezalimlerin tekrarlanmamasını garanti almaya bağlıdır. Bunu yapmanın kritik önemdeki bir kısmı da, tarihi teslim etmektir” denildi.

DUVAR – Beyaz Saray, Demokrat ile Cumhuriyetçi Parti’den 37 senatörün ABD Başkanı Joe Biden’a yaptığı Ermeni Soykırımı’nın tanınması yönündeki çağrıya yanıt verdi. Açıklamada ‘soykırım’ ifadesi kullanılmazken, “Bu yönetim insan haklarını ilerletmeye ve böyle mezalimlerin tekrarlanmamasını garanti almaya bağlıdır. Bunu yapmanın kritik önemdeki bir kısmı da, tarihi teslim etmektir” denildi.

‘ERMENİ HALKININ SERGİLEDİĞİ SEBATA SONSUZA KADAR SAYGI GÖSTERECEĞİZ’

Beyaz Saray’ın yanıtı, Yunan gazetesi Kathimeri’nin senatörlerin çağrısı hakkındaki sorusu üzerine geldi. Beyaz Saray sözcülüğünden Kathimerini’ye yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Başkan Biden, aday olduğu dönemde, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında hayatlarını kaybeden 1.5 milyon Ermeni erkek, kadın ve çocuğu anmıştır. O dönemde, bu korkunç kampanyayı hiçbir zaman unutmamamız veya bu konuda sessiz kalmamamız gerektiğini söylemiştir. Ve böylesine büyük bir trajedi karşısında Ermeni halkının ortaya koyduğu sebata sonsuza kadar saygı göstereceğiz. Bu yönetim insan haklarını ilerletmeye ve böylesi mezalimlerin tekrarlanmamasını garanti almaya bağlıdır. Bunu yapmanın kritik önemdeki bir kısmı da, tarihi teslim etmektir.”

White House on the Armenian Genocide: We have to acknowledge history https://t.co/f0w2GXz9Yq — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) March 20, 2021

MEKTUPTA ‘SUÇ ORTAKLIĞI MODELİNİ KIRIN’ DENİYOR

ABD’de Demokrat Senatör Bob Menendez ile Cumhuriyetçi Senatör John Corny’nin öncülüğünde Biden’a hitaben yazılan mektupta, ABD Başkanı’nın geçtiğimiz yıl Ermeni Soykırımı’nı Anma Günü’nde Kongre’nin Soykırımı tanıma kararını destekleme sözü verdiği hatırlatılmış ve 1915’in resmen soykırım olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmişti.

“Bugün size, Ermeni Soykırımı gerçeğini resmi olarak tanımaya güçlü şekilde davet etmek üzere yazıyoruz. Geçmişte, Ermeni Soykırımı’nı soykırım olarak kabul etmiştiniz. Şimdi size, ABD’nin bu korkunç gerçeği tanıdığını göstermeniz adına Başkan olarak aynısını yapmanız için çağrıda bulunuyoruz” ifadelerinin yer aldığı mektupta, “Ermeni Soykırımı’nı bir soykırım olarak tanıyın ve bu suç ortaklığı modelini kırın” denilmişti.

BIDEN NE DEMİŞTİ?

Joe Biden, kasımdaki başkanlık seçimlerinden önce, kampanyası sırasında 24 Nisan Ermeni Soykırımı’nı Anma Günü’nde yaptığı konuşmada ‘Ermeni Soykırımı’ ifadelerini kullanarak, Kongre’de kabul edilen 1915’i soykırım olarak tanıyan yasaya destek vereceğini belirtmişti. Biden, “Bugün, Ermeni halkının Medz Yeghern’de karşı karşıya kaldığı zulmü hatırlıyoruz. Seçilirsem, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan kararı destekleme sözü veriyorum” demişti. ABD Başkanı 24 Nisan 2020 tarihli bu konuşmasında, “Ermeni Soykırımı’nın kurbanlarının hatırlanması ve onurlandırılması konusunda, ulusumuza büyük katkılar yapmış olan Ermeniler ve Amerikan-Ermeni toplumunun yanındayım” ifadelerini kullanmıştı. Joe Biden, senatörlüğü döneminde de 1915’in soykırım olarak tanınması için girişimlerde bulunmuş bir isim.”

(DIŞ HABERLER)

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