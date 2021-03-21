‘Artık ben de Türkiyeliyim’

Kadıköy Metropoliti Athanasios Papas’ın yerine atanan Fransa Metropoliti Emmanuel Adamakis, Kadıköy’deki Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi’nde düzenlenen törenle görevi devraldı.

Mart İnan

Patrikhane hiyerarşisinde çok önemli bir mevki olan ve 12 metropolitten oluşan Sen Sinod Meclisi’nde patrikten sonraki birinci olarak sayılan Kadıköy Metropoliti Athanasios Papas’ın (85), “Patrik ve Sen Sinod’a itaatsizlik ve saygısızlık gösterdiği, pek çok kez Patrikhane kurallarını çiğnediği” gerekçesiyle görevden alındığı belirtilmişti. Papas’ın yerine atanan Fransa Metropoliti Emmanuel Adamakis (68), dün Kadıköy Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi’nde düzenlenen ayin sonrası resmen göreve başladı. Ayini Fener Rum Patrikhanesi Ruhani Lideri Patrik Bartholomeos yönetirken, törene Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyanis, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Vlasis, Yunanistan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Zeta Makri, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan ile Ukrayna, Kudüs, İskenderiye, Ortodoks kilisesi temsilcileri, ABD ve Ukrayna büyükelçileri, Yunanistan, Ukrayna, Suudi Arabistan, Karadağ, Fransa başkonsolosları katıldı. Ayinin ardından kürsüden Fransızca, İngilizce, Türkçe ve Yunanca olmak üzere dört farklı dilde konuşma yapan yeni metropolit Adamakis, “Yeni ve uğurlu bir yolculuğa başlıyorum. Artık ben de bir Türkiyeli, İstanbullu ve Kadıköylüyüm. Barış, sevgi ve anlayışın hakim olduğu bir dünya için el ele vereceğiz” dedi.

Milliyet Gazetesi