Vali Karaloğlu, Kürtçe dil kursuna katıldı

Hüseyin KAÇAR

Diyarbakır’da, “Medeniyet Dilleri Atölyesi” açıldı. Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanvekili Münir Karaloğlu ve Sur Kaymakamı/Belediye Başkanı Abdullah Çiftçi atölyenin açılışına katılarak, görevlilerden kurs hakkında bilgi aldı.

Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanvekili Münir Karaloğlu ve Sur Kaymakamı/Belediye Başkanı Abdullah Çiftçi’nin katılımıyla “Medeniyet Dilleri Atölyesi”nin açılışı gerçekleştirildi.

Görevlilerden kurs hakkında bilgi alan Vali Karaloğlu, Kürtçe dil kursuna katıldı.

Vali Karaloğlu, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımıza bağlı, Dil Geliştirme ve Koruma Şube Müdürlüğümüz Medeniyet Dilleri Atölyesinin, bugün sizlerle ilk dersini bizde beraberce 5-10 dakika bir Kürtçe dersi dinleyerek başlatmış olduk. Hem şehrimize hem ülkemize hem milletimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Medeniyet Atölyesinde Kürtçe, Zazaca, Arapça, Farsça, Süryanice ve Osmanlı Türkçesi olmak üzere 6 branşa yoğun talep olduğunu dile getiren Karaloğlu; “İlan ettikten sonra binin üzerinde vatandaşımız bu 5 dil ve Osmanlı Türkçesi ile ilgili müracaat bulundu. Ama biz ilk etapta 650 civarında öğrencimiz ile kurslarımızı başlatmış olduk.” diye konuştu.

“DİLLERİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK DEVLET VE MİLLET OLARAK GÖREVİMİZ”

Karaloğlu; “Bizim resmi dilimiz Türkçe, Anayasamızda çok açık bir şekilde yazılmış, 83 milyonun ortak paydası ortak anlaşabileceği iş ve işlemlerini yürütebileceği resmi dilimiz Türkçe. Ama Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Türkiye’nin dışında da konuşulan ona yakın farklı anadil var, korumak geliştirmek ve bizim devlet olarak, millet olarak görevimiz. Biz olaya böyle bakıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye sınırları içerisinde, Türkçeden sonra en çok kullanılan dillerin Kürtçe ve Zazaca olduğunu hatırlatan Karaloğlu; “Diyarbakır’da yoğun olarak kullanılan iki ana dil değerimiz. İşte biz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak Kürtçe, Zazaca bunun yanında Arapça, Farsça, Süryanice Osmanlıca olmak üzere dilde bu kursları başlatmış olduk.” açıklamasında bulundu.

“BU HASTALIKTAN ŞEHRİMİZİ DE ÜLKEMİZİ DE KURTARMAMIZ LAZIM”

Türkiye’de ana dilin politik istismar aracı olarak kullanma hastalığının sürdüğünü dile getiren Karaloğlu; “Artık bu hastalıktan şehrimizi de ülkemizi de kurtarmamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde konuşulan farklı dil ve lehçelere biz medeniyetimizin dilleri diyoruz. Bunları korumak geliştirmek, bizim zenginliğimiz ülke olarak, millet olarak bizim zenginliğimiz. Vatandaşlarımızın kendi anadillerini kullanması geliştirilmesi noktasında, uygulamada farklı eksikliklerimiz olabilir. İşte bugün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak bu eksikliği giderme adına bu adımı atıyoruz. Bu faaliyetleri yapıyoruz, inşallah önümüzdeki dönemde bunu geliştirerek devam edeceğiz. Yarın Nevruz şimdiden bütün vatandaşlarımızın Nevruz’un kutluyorum. İnşallah Nevruz hem tabiatın yeniden doğuşuna hem de ülkemizin milletimizin Diyarbakır’ımızın yeniden uyanışına da vesile olsun diye temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Nevruz tebriğini ‘Newroz piroz be’ diyerek tamamlayan Karaloğlu; Kürtçe dil eğitmenine “Oldu mu becerebildim mi?” diye sordu.

Sabah Gazetesi