Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi.

Türkiye, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararda şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Kadın örgütleri, kararı şiddetle eleştirirken sosyal medyada da bu konu başlıca konuşma konusu oldu. Kadınlar, #AklınızdanBileGeçirmeyin etiketiyle mesajlar paylaştı. Karar hukukçular tarafından da eleştiriliyor.

Agos