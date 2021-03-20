KADIKÖY’ÜN YENİ RUM METROPOLİTİ TÖRENLE GÖREVE BAŞLADI

Bu hafta içerisinde, Fener Rum Patrikhanesi’nin Sen Sinod Meclisi’nin kararıyla, Fransa Metropoliti Emanuil Adamakis, Kadıköy’ün yeni Rum Metropoliti olarak seçilmişti.

Yeni seçilen Metropolit’in göreve başlama töreni, 20 Mart 2021, Cumartesi, saat 13:00’de, Kadıköy’deki Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi’nde gerçekleşti. Törene, Rum Patriği Bartholomeos I. Hazretleri’nin yanı sıra birçok metropolit, episkopos, rahip ve kardeş kilise temsilcileri katıldılar. Türkiye Ermenileri Patrikliği adına törene Rahip Hovagim Serovpyan, Peder Nerses Ayvazyan ve Peder Natan Arabyan katıldılar. Törene katılanlar arasında, ABD`nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyanni, Kitabı Mukaddes Şirketi Müdürü Tamar Karasu, diplomatik isimler ve yöneticiler de bulunmaktaydı.

Tören, Metropolit Emanuil’in kortejle katedrale girmesiyle başladı ve akabinde gerçekleşen törenlerle Metropolitlik Tahtı’na oturdu. Tören esnasında, Metropolit Emmanuil’in seçimini deklare eden Sen Sinod Meclisi’nin kararı okundu. Bu vesileyle, Bartholomeos I. Hazretleri bir konuşma yaptı ve yeni seçilen Metropolit’e yeni görevinde başarılar diledi. Patrik Hazretleri, Rum Kilisesi geleneğine göre, Patriklik Makamı’ndan sonraki en üst mertebeli makamın Kadıköy Metropolitliği olduğunu belirtti. Bu nedenle, göreve başlama töreni daha coşkulu ve geniş katılımla gerçekleşmekteydi. Daha sonra Kadıköy Rum Kiliseleri, Kadıköy Rum Ortodoks Cemaati Kiliseleri, Mektepleri ve Mezarlığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yorgo Istefanopulos söz aldı ve yönetim kurulu üyelerinin yeni Metropolit ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Son olarak, Metropoliti Emanuil bir konuşma yaptı ve başta Patrik Bartholomeos I. Hazretleri olmak üzere törene katılanlara teşekkür etti. Kendisi, Girit’te doğmuş bir din adamı olmakla birlikte, birçok farklı ülkelerde ruhani hizmet vermişti. Son görev yeri olan Fransa’dan sonra, Kadıköy’deki sorumluluğu üst düzey olan görevi devralmıştı. Bu bağlamda sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bundan böyle Kadıköy’de hizmet edeceğim ve sizlerden ricam beni Kadıköylülerden biri olarak kabul etmenizdir”.

Tören sonunda, Metropoliti Emanuil tebrikleri kabul etti. Bu vesileyle, Patrikliğimizi temsil eden delegasyon üyeleri, Metropoliti Emanuil’e Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin iyi dileklerini sunarak, kendisini Patriklik Makamı ve Kadasetli Patrik Hazretleri adına tebrik ettiler.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/