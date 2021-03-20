ABD’li senatörlerden Biden’a ‘Ermeni Soykırımı’nı tanıyın’ çağrısı

DUVAR – ABD’li 40 senatör, Joe Biden yönetimine 1915’i soykırım olarak tanıması için çağrıda bulundu. Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Partili senatörlerin imzaladığı mektupta, 2019 yılında Kongre’nin her iki kanadında da kabul edilen Ermeni Soykırımı’nı tanıyan yasa tasarısına işaret edildi ve “Kongre, bu konuda tutumunu açıkça belli etti. Şimdi yürütmenin de bunu yapmasının zamanı geldi” ifadeleri kullanıldı.

Demokrat Partili senatör Bob Menendez ile Cumhuriyetçi Partili senatör John Corny’nin öncülüğünde hazırlanan mektupta, Biden’ın geçtiğimiz yıl Ermeni Soykırımı’nı Anma Günü’nde soykırımı tanıyan kararı destekleme sözü verdiği hatırlatıldı ve 1915’in resmen soykırım olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

“Bugün size, Ermeni Soykırımı gerçeğini resmi olarak tanımaya güçlü şekilde davet etmek üzere yazıyoruz. Geçmişte, Ermeni Soykırımı’nı soykırım olarak kabul etmiştiniz. Şimdi size, ABD’nin bu korkunç gerçeği tanıdığını göstermeniz adına Başkan olarak aynısını yapmanız için çağrıda bulunuyoruz” ifadelerinin yer aldığı mektupta, “Ermeni Soykırımı’nı bir soykırım olarak tanıyın ve bu suç ortaklığı modelini kırın” denildi.

ABD’de geçtiğimiz yıl kasım ayında düzenlenen başkanlık seçimlerinden önce, kampanyası sırasında 24 Nisan Ermeni Soykırımı’nı Anma Günü’nde konuşan Biden, ‘Ermeni Soykırımı’ ifadesini kullanmış ve 1915’i soykırım olarak tanıyan yasaya destek vereceğini belirtmişti. Biden, “Bugün, Ermeni halkının Medz Yeghern’de karşı karşıya kaldığı zulmü hatırlıyoruz. Seçilirsem, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan kararı destekleme sözü veriyorum” demişti. (DIŞ HABERLER)

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