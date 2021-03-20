ABD’li 38 senatörden Biden’a 1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanıma çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir grup senatör, Başkan Joe Biden’a, 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıma çağrısı yapan bir mektup gönderdi.

Öncülüğünü Demokrat Senatör Bob Menendez ile Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn’in yaptığı ve 38 senatörün imza attığı mektup, Senato Dış İlişkiler Komitesi tarafından duyuruldu.

Her iki partiden de senatörlerin isimlerinin yer aldığı mektupta, Biden’ın geçen yıl yaptığı bir konuşma hatırlatılarak, “Ermeni soykırımı gerçeğini resmen tanıma çağrısını güçlü şekilde yapmak üzere size yazıyoruz. Geçmişte Ermeni soykırımını soykırım olarak tanımıştınız, şimdi Başkan olarak yine aynı şeyi yapmaya çağırıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

2019 yılında ABD Kongresinin her iki kanadında da kabul edilen “1915 olaylarının soykırım olarak tanınması” yönündeki karar tasarılarına atıf yapılan mektupta, Biden yönetiminin olayı “soykırım” olarak resmen tanıyarak Kongreye katılması gerektiği savunuldu.

Daha önceki yönetimlerin bu yönde resmi bir adım atmayıp sessiz kaldıklarına dikkat çekilen mektupta, Biden yönetimine bu sessizliği bozması çağrısı yapıldı.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) mektupla ilgili açıklama yaptı. ANCA İcra Direktörü Aram Hamparian, ABD yönetiminin kalıcı kınamayla “Ermeni soykırımını” tanıması gerektiğini söyledi.

2019’da tasarı kabul edildi

Kongre’nin üst kanadı Senato, 2019’un sonlarında oy birliğiyle “Ermeni soykırımının resmen tanınmasını” öngören karar tasarısını kabul etti. ‘Ermeni Soykırımı’nı resmi olarak tanıyan söz konusu yasa tasarısı daha önce üç kez Cumhuriyetçi senatörlerin karşı oyuyla engellenmişti.

Türkiye ise söz konusu tasarının “yok hükmünde” olduğunu açıklamış ve kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

ABD Başkanı Biden, geçen yıl başkan adayı iken yaptığı 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasında, olayları “soykırım” olarak tanımladı ve başkan seçilmesi halinde bu yöndeki bir Kongre tasarısına destek vereceğini ifade etti.

Euronews