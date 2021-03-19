Yazarımız Karel Valansi´ye nefret söylemini kınıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu´nun 18 Mart Çanakkale Zaferini anmak amacıyla yaptığı paylaşımda, Çanakkale´yi savunanları sayarken Yahudileri belirtmemesini eleştiren Şalom yazarı Karel Valansi, bir takım medya organlarının nefret söyleminin hedefinde kaldı.

Ekrem İmamoğlu, Twitter’da yaptığı paylaşımda “Biz birbirimizi gözlerimizden tanırız, binlerce yıl yan yana olmuşuz, hep birlikte koca bir Vatan. Türkü Kürdü, Alevisi Sunnisi, Lazı Çerkesi.. Çanakkale’yi geçilmez kılmışız” demiş, Karel Valansi de Yahudilerin Çanakkale savunmasında hatırlanmamasına tepki göstererek “Yine düğüne davetli değiliz” şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Bu tweet’e yanıt veren Başkan İmamoğlu, Valansi’nin tepkisinde haklı olduğunu belirterek, “Musevi vatandaşlarımız gibi Çanakkale Cephesi’nde yer alan ve bağımsızlığımız için mücadele etmiş bütün inanç ve kimliklerden herkes bu vatanın asil vatandaşıdır, ev sahibidir” dedi.

Twitter’daki bu etkileşim üzerine Takvim gazetesi, “Gazi yakınını tehdit eden Ekrem İmamoğlu’nun, Türkiye’de çalışan Yahudi gazeteci Karel Valansi’ye aşırı saygı duyması dikkat çekti” başlıklı bir haberle Karel Valansi’yi hedef gösterdi. Haberinde Valansi’nin dini kimliğini ön plana çıkartan, fotoğrafını Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafından bile daha büyük kullanan gazete sosyal medyada yaptığı paylaşımda da “Karel Valansi ismini hiç unutmayın” diyerek bir kez daha hedef gösterdi.

Gazi yakınını tehdit eden Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de çalışan Yahudi gazeteci Karel Valansi’ye aşırı saygı duyması dikkat çekti https://t.co/mNhzNqnTHy — Takvim (@takvim) March 18, 2021

Söz konusu habere Türk Yahudi Toplumu da tepki gösterdi. Türk Yahudi Toplumu yönetimi, antisemitizm ve provokasyon içerikli nefret söylemini kınadı, yeni insan hakları eylem planı çerçevesinde nefret söylemi ile etkin mücadele sözü veren hükümeti, bu konuda önlem almaya çağırdı.

Bazı medya kuruluşlarının 18 Mart Çanakkale Şehitleri günü ile ilgili yapmış oldukları provokasyon & antisemitizm içerikli nefret söylemlerini kınıyor, yeni “insan hakları eylem planı” beklenmeden bu nefrete karşı etkin önlem alınmasını bekliyoruz.@abdulhamitgul @fahrettinaltun pic.twitter.com/ugUsaXw8la — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) March 18, 2021

Başlığında Valansi’nin Türk olmadığını ima eden, her fırsatta dini kimliğine vurgu yapan Takvim gazetesinin antisemitizm ve nefret söylemi içeren bu haberini Şalom olarak kınıyoruz.

Şalom Gazetesi