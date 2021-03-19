Rusya’da bir Azerbaycanlı öz hamile kızkardeşini kocasının Ermeni olduğundan dolayı öldürdü

Yedi yıl boyunca Ermeni kocasıyla yaşadıktan, çocuklar doğurduktan sonra Azerbaycanlı bir kadın öz kardeşi tarafından hunharca öldürüldü.

Moskova idari bölgesinin Kotelniki şehrinde meydana gelen olay güvenlik kameralara kaydedildi.

43 yaşındaki Munir A. bıçakla 40 yaşındaki kızkardeşi Leyla’ya saldırdı. O anda yanlarından da bir çocuk geçiyordu.

Bu korkunç olaya tanık olanların ifadelerine göre Azerbaycanlı erkek kızkardeşine bağırdı, ona ‘orospu’ dedi ve İslam’a karşı hareket etmekle suçladı.

Leyla’nın arkadaşı Anastasia Kalimova’nın anlattıklarına göre ailesi en baştan bir Ermeni’yle onun evlenmesine karşıydı.

Anastasia Leyla ve Ermeni kocasının çok güzel bir aile kurduklarını anlatarak öz kardeşinin bunu yapmasının çok korkunç ve canavarca bir şey olduğunu ifade etti.

Hamile kızkardeşini öldüren Azerbaycanlı erkek gözaltına alındı.

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ERMENİ HABER AJANSI