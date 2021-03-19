Manukyan’ın tek vârisinin evliliği iptal edildi! Miras torunların

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Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni Matild Manukyan’dan dev bir miras devralan oğlu Kerope Çilingir’in evliliği, ölümünden 7 ay sonra mahkeme kararıyla iptal edildi. Böylece Kerope Çilingir’e annesinden kalan miras, kızları Dora, Linda ve İlda’ya geçti.

Özge EĞRİKAR

Genelev patroniçesi Matild Manukyan, vergi rekortmenlikleri, lüks makam arabası, çoğunluğu Şişli’de 486 emlak ve 220 taksi plakası ile bir dönem en çok konuşulan kadınlardan biriydi.

Tek oğlu Kerope Çilingir’i kamuoyundan uzak tuttu. İddialara göre öldürülmesinden ya da kaçırılmasından korkuyordu.

2001’de vefat ettiğinde ardında bıraktığı dev miras, Çilingir’e kaldı.

Psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen Kerope Çilingir aniden ortadan kayboldu. Kızı Dora Çilingir’in iddiasına göre, babasını bir otel odasında yarı ölü halde baygın olarak buldu. Babasını 16 Ocak 2018’de hastaneye yatıran Dora Çilingir, vesayet altına alınması için dava açtı. Kerope Çilingir’de mesane tümörü, hipernatremi, obsesif kompulsif bozukluk ve kronik depresyon tespit edilmişti.

HASTANEDEN KAÇIP EVLENDİ

Ancak 26 Haziran 2019’da hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Hastaneden firar eden 80 yaşındaki Kerope Çilingir, aynı gün kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Karaman’la nikâh kıydı. Babasının hastaneden kaçırıldığını, akli melekelerinin yerinde olmadığını ve kendisiyle görüştürülmediğini iddia eden Dora Çilingir ile kardeşleri Linda ve İlda Çilingir hukuk savaşına girişti.

Babası ile Neslihan Karaman’ın nikâhlarının geçersiz sayılması için İstanbul Aile Mahkemesi’ne dava açtılar. Neslihan Kahraman’ın, hastane raporlarıyla hasta olduğu tespit edilen Kerope Çilingir’e yaklaşmaması kararı çıktı. Ancak Kerope Çilingir, evlilikle ilgili dava sonucunu göremeden 80 yaşında, 5 Ağustos 2020’de vefat etti.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde 2 yıldır devam eden davanın karar duruşması dün görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, Dora Çilingir’i haklı bularak Neslihan Kahraman ile Kerope Çilingir’in evliliğinin iptaline karar verdi.

Böylece Matild Manukyan’dan Kerope Çilingir’e aktarılan dev miras, kızları Dora, Linda ve İlda Çilingir’e geçti.

İŞTE MANUKYAN’IN SERVETİ

Matild Manukyan’dan mahkeme tutanaklarına da giren şu miras kalmıştı:

– Antalya, Alanya ve Balıkesir’de 5’er yıldızlı 5 otel



– Kıbrıs’ta 5 yıldızlı otel



– İstanbul’da 2 fabrika



– Kınalıada ve Büyükada’da 2 köşk



– İstanbul’da 500 daire, 70 iş hanı



– Yalova’da yüzlerce daire ve arsa



– Muğla, Kocaeli, Erzurum ve Adana’da onlarca bina ve arsa



– Fransa’daki bir bankada 150 milyon Euro



– 220 taksi plakası



– Banka hesapları, hisseler ve dövizler.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-manukyanin-tek-varisinin-evliligi-iptal-edildi-miras-torunlarin-41766498