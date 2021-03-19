Karabağ’ın başkenti Stepanakert’te kalp krizi geçiren Azerbaycanlı tedavi görüyor

Infoteka24 haber ajansının aktardığı bilgilere göre Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) başkenti Stepanakert’te bulunan Sağlık Merkezine Azerbaycanlı bir hasta nakledildi.

Rus Barış Gücü askerlerinin eşliğinde hastaneye getirilen Azerbaycanlı iddialara göre kalp krizi geçirmiş. Ermeni doktorlar onu hemen tedaviye almışlar.

Hatırlanacağı üzere 44 günlük savaş sırasında Azerbaycan ordusu terör saldırıları gerçekleşterek Stepanakert’teki bu hastaneyi de hedef altına alıp bombalamıştı.

ERMENİ HABER AJANSI