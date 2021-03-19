Dünyanın en mutlu ülkeleri listesi açıklandı: Türkiye 11 basamak geriledi

Kerem Congar

Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında Finlandiya son 3 yılda olduğu gibi 2021’de de zirvede yer alırken, listenin ilk 8’ini Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkeleri oluşturdu.

Toplamda 150 ülkenin olduğu listede Afganistan son sırada yer alırken, geçen seneye oranla 11 basamak gerileyen Türkiye 104. oldu. Türkiye bu bağlamda Bangladeş, Türkmenistan ve Libya gibi ülkelerin gerisinde kaldı.

World Happiness Report adlı internet sitesi 2021’de dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasını açıkladı. Liste değerlendirilirken ülkelerin kişi başına düşen gelir, özgürlük, sağlık ve sosyal yardım imkanları, yolsuzluk karnesi, eğitim ve alım gücü gibi kriterleri baz alındı.

Listede Finlandiya 10 üzerinden 7.8 puan alarak zirvede yer alırken, Danimarka 2’inci (7.6), İsviçre 3’üncü (7.4), İzlanda 4’üncü (7.57) ve Hollanda 5’inci (7.54) sırada yer aldı.

Aynı kurumun son 5 senede yaptığı listelere bakıldığında sıralamada farklılıklar görülse de ilk 5 ülkenin değişmediği ayrıntısı göze çarpıyor.

Sıralamada ilk 10’a giren diğer ülkeler sırasıyla Norveç, İsveç, Lüksemburg, Yeni Zelanda, Avusturya ve Avustralya oldu.

Dünyanın en büyük 5 ekonomisi ilk 10’a giremedi

Dünyanın en büyük ekonomilerinden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 19’uncu, Çin 86’ıncı, Almanya 15’inci, Japonya 58’inci ve İngiltere ise 19’uncu sırada yer aldı.

150 ülkenin değerlendirildiği listede son sırada Afganistan yer alırken bu ülkeyi sırasıyla Afrika kıtasından Zimbabve, Ruanda, Botswana ve Lesotho takip etti.

İç savaşın devam ettiği Yemen 143’üncü, Libya 82’inci sırada yer alırken Suriye ve Kuzey Kore gibi ülkeler değerlendirmeye alınmadı.

Türkiye 11 basamak geriledi, 104’üncü sırada yer aldı

Türkiye geçen sene 93’üncü sıraya yer bulduğu listede bu sene 104’ün sıraya gerilerken, dünyanın en kötü ekonomisine sahip Venezuela’yı sadece 3 basamak geçebildi. Türkiye listede Bangladeş, Nijer, Türkmenistan, Ermenistan ve Libya gibi gelişmemiş ülkelerin dahi gerisinde kaldı.

Ülke statüsünde değerlendirilen Kuzey Kıbrıs bizden daha mutlu

Sıralamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ülke statüsünde değerlendirilirken listede 75’inci sırada yer buldu. Güney Kıbrıs Rum Kesimi 40’ıncı, Yunanistan 69’uncu oldu.

Geçen sene 7’inci sırada bulunan Almanya 17’inci sıraya gerilerken, 2020’de 79’uncu sırada yer alan Hırvatistan büyük bir çıkış yakalayarak 23’üncülüğe yükseldi.

Euronews