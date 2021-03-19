Azerbaycan’ın kültürel soykırımı – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan Cumhurbaşkanının, işgal altındaki Artsakh topraklarına ziyareti vesilesiyle Artsakh Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanının işgal altındaki Artsakh topraklarını ziyareti vesilesiyle bir açıklama yaptı․

“Azerbaycan-Karabağ sorununa kalıcı bir çözüm bulmak için sürdürülen çabalara kesinlikle saygısızlık eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi, Azerbaycan Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehriban Aliyeva ve diğer üst düzey yetkililer eşliğinde, Artsakh Cumhuriyeti’nin işgal altındaki Hadrut bölgesini ziyaret etti.

Başkan Aliyev, işgal altındaki topraklarda kaldığı süre boyunca, kendisine eşlik eden yetkililere, işgal altındaki topraklardaki kilise ve anıtların duvarlarındaki ortaçağdan kalan Ermenice yazıtları silmeleri konusunda bizzat talimat verdi.

Bu tür resmi ziyaretler, Azerbaycan’ın Ermeni karşıtı ve savaş yanlısı politikalarının yanı sıra, saldırgan planlarının somut bir örneğidir.

Artsakh Cumhuriyeti, Azerbaycan tarafından uygulanan devlet düzeyindeki kültürel terörizm, Azerbaycan’ın işgali altındaki topraklarda Ermeni kültürel mirasının yok edilmesi ve soykırım politikasının büyük ölçüde tanıtılması hakkında, uluslararası topluma defalarca bilgi verdi.

Bu soykırım politikası insanlığa karşı bir suçtur, uluslararası normların, antlaşmaların, kararların, anlaşmaların ağır bir ihlali, tüm medeni dünya için bir tehdittir.

İlgili uluslararası kuruluşları Ermeni kültür mirasının yok olmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri almaya ve Azerbaycan’ın soykırım politikasını kınamaya çağırıyoruz.

Hareketsizlik ve ilgisizliğin öngörülemeyen sonuçları olabilir.”

Ermenistan Kamu Radyosu