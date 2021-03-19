‘Aris Nalcı – Son Talat gidene kadar!

Ünlü Ermeni kompozitör Gomidas Osmanlı müziğini Almanya’da temsil etmiş önemli bir isimdi. Bu memlekete emin olun çok katkı sağlamıştı. Ezan bile derledi gezdiği yörelerden… 100 senedir değişmedi. Dön dolaş aynı kuyunun dibinde buldu kendini Türkiye. Aslında o kuyudan hiç çıkmadı 100 yıldır. 2023’te uzaya çıkmaya, kendi silahını yapmaya, denizleri fethetmeye hazırlanırken yine o çukurdan sesleniyor… Kuyunun dibindekiler çekiyor Türkiye’yi içeriye. Kuyu çok derin. Ünlü Ermeni kompozitör Gomidas Osmanlı müziğini Almanya’da temsil etmiş önemli bir isimdi. Bu memlekete emin olun kendisiyle dönemdaş askerlerdeni generallerden daha çok katkı sağlamıştı. Ezan bile derledi gezdiği yörelerden. O da kültürdü çünkü. Kütahyalıydı… Hani geçenlerde yıktıkları kiliseye giderdi. Mahallesini yıktılar 2021’de. Kendisini de 1915’te sürgün ettiler. Halide Edip’in araya girmesiyle, gittiği soykırım yolundan arkadaşlarını geride bırakarak İstanbul’a döndüğü söylenir. Gomidas döndükten sonra bir daha eskisi gibi üretimde bulunamaz. İstanbul’da Elmadağ’da bahçesinde bir kuyu olan evde kalırmış sürgünden döndükten sonra. Kanada’ya göç etmiş bir komşusu anlatır. Döndükten sonra sık sık geceleri bahçeye koşar, kuyuya sarkar ve bağırırmış. Tanyeeeeelll, Varujannn, Yeruhan. Onunla sürgüne gönderilen ama asla geri gelmeyen Ermeni entelektüeller bu isimler. Arkadaşları, dostları, yoldaşlarıydı. İşte Türkiye’nin dönüp dolaşıp içine düştüğü kuyunun derinlerindeki Tanyelleri Varujanlar, Yeruhanların hayaletleri çekiyor Türkiye’yi geri o kuyuya. Korku filmi gibi. Kuyu derin ve dibini göremiyor iktidarlar bir türlü. Talat’tı, şimdi Talatlar oldular… Biri gitti 1000’i gelecek deniyordu ya. İşte o 1000’lerin bugün vücut bulduğu siyasi partiler, kurumlar, üniversitelere karşı mücadele sürüyor bugün de. Öldürülmesinin 100. yılında onu anan milletvekilleri ve askerleri bugün Türkiye’yi kuyuya tekrar geri itiyor. O zaman Talat idi şimdi Talatlar var etrafımızda. O zaman Ermenilerdi, şimdi Kürtler. O zaman elleri kanlıydı, şimdi savcıları. Demokrasi’nin kardeşliğin, iyi olan ne varsa onun karşısında duranlar, bugün Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğini düşürüyor, HDP’ye hazırda bekletilen kapatma davasını açıyor. O zaman siyasete cesaret edip düşünebilen milyonları katlediyorlardı, şimdi siyaset yapan partilerin üyelerini hapsediyorlar. Talat gitti Talatlar geldi. Doğrudur. 100 yıl önce milyonları katledenler, ellerinde olsa HDP’ye oy veren milyonlara da aynı kaderi hak görecekler. Astınız bitmedi (Ermeni sosyalistler, Paramazlar…) Kestiniz bitmedi (Soykırım) Sömürdünüz bitmedi (Varlık vergisi) Ezdiniz bitmedi (Vatandaş Türkçe Konuş ve daha niceleri) Bitiremediniz. Bitiremeyeceksiniz. Son Talat bitene kadar demokrasi mücadelesi devam edecek. Artı Gerçek