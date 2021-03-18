UNICEF temsilcisinin Azerbaycan lehine “casusluk” haberi üzerine

Ermenistan Ulusal Güvenlik’te, Ermenistan’daki UNICEF Temsilcisi Marian Clark-Hatting’in Azerbaycan ve İngiltere için casusluk yaptığına dair herhangi bir bilgi yok. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, ‘Sputnik Armenia’nın sorusuna yanıt olarak bilgi verdi.

Geçen gün Marian Clark-Hatting’in Azerbaycan ve İngiltere adına casusluk yaptığı için Ermenistan’dan ayrıldığı söylentileri internette yayıldı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Anna Nağdalyan, Clark-Hatting’in Ermenistan’daki görev süresinin, yetkisinin uygulanmasındaki eksiklikleri ve işbirlikçi olmayan çalışma tarzı nedeniyle askıya alındığını söyledi.

Ayrıca Ulusal Güvenlik’ten Marian Clark-Hatting casusluk haberleriyle bağlantılı olarak bir kontrol yapılıp yapılmadığını da soruldu.

Soruya cevaben “Ulusal Güvenlik, kendisine verilen görevleri mevzuatın kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde günlük olarak çözüme kavuşturulmasına yönelik çalışmaları yürütmektedir” denildi.

Aynı zamanda, Ermenistan’daki UNICEF Temsilciliğine, Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün dile getirdiği eksikliklerden Clark-Hatting’in çalışmalarıyla ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını soran yazılı bir soruşturma gönderildi.

UNICEF Ermenistan İletişim Sorumlusu Zara Sargsyan, Clark-Hatting’in Ermenistan’da göreve başlamadan önce Malezya’da UNICEF Temsilcisi olan son derece nitelikli, son derece deneyimli uzman olduğunu söyledi.

Sarkisyan, “UNICEF sisteminde Somali, Gana, Benin ve Madagaskar’da başka görevlerde bulundu” diye yazdı.

UNICEF’in 1994 yılından beri Ermenistan’da Ermenistan’daki çocuklar için çalıştığını ve Ermeni hükümeti ile yakın ve etkin bir işbirliği içinde olduğunu hatırlattı.

Ermenistan’da yeni bir UNICEF temsilcisi adayı olup olmadığını da soruldu, Sarkisyan olumlu yanıt verdi ve yeni bir adayın onayını beklediklerini kaydetti. ”Umarım onun biyografisini yakında yayınlayacağız” dedi.

Ayrıca Marian Clark-Hatting’in zaten başka bir ofise gönderildiğini söyledi.

Ermenistan Kamu Radyosu