Şoigu, “Turan Ordusu”nun kurulmasıyla ilgili söylentilere değindi – Ermenistan Kamu Radyosu

Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoigu, Türkiye ve başta Kazakistan olmak üzere bazı Sovyet sonrası ülkelerdeki bazı siyasetçilerin “Büyük Turan” ve “Turan Ordusu”nun oluşturulmasıyla ilgili açıklamalarını yorumladı.

Kazak ‘Tengrinews.kz’ ile yaptığı röportajda Rus bakan, Türkçe konuşan halkların da Rusya’da yaşadığını hatırlattı. Bu nedenle, bu tür söylentilerin kime yöneltildiği belirsizdir.

Şoigu, “Bu insanlara söylemek istediğim ilk şey, onlara politikacı mı başka bir şey mi diyeceğimi bile bilmiyorum. Diyelim ki hayal ediyorsunuz, ona doğru adımlar atmaya çalışıyorsunuz. Ne için ve kime karşı? Aynı Türkçe konuşan halklar Rusya’da yaşıyor ve oldukça fazla. Ülkemiz çok dinlidir ve çok etniktir. Ve yüzyıllardır birlikte yaşıyoruz” dedi.

Türkiye ile ilişkiler hakkında konuşan bakan, “Moskova ile Ankara arasında çok zor, çok zor ama çok etkili çalışmalar sürüyor” dedi. Ona göre işin zor olması Türkiye’nin NATO üyesi olmasındandır.

“Elbette zor, ama diyebilirim ki, bir ülke NATO’dayken diğeri NATO’da olmadığı eşsiz bir deneyimdir. İki ülke ortak bir zemin buluyor, ortak çalışma ve ortak eylemler yürütüyor, bazen imkansız göründüğü durumlarda uzlaşmalar buluyor. “Ama çözüm buluyoruz” diye ekledi.

Örnek olarak, İdlib’in Suriye’deki gerilim azaltma bölgesinden bahsetti. Şoigu, genel olarak Suriye’de gerilim azaltma bölgelerinin yaratılmasının bu tür çatışmaları çözmek için yeni bir sayfa ve mekanizma haline geldiğini söyledi.

Ermenistan Kamu Radyosu