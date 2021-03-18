Paşinyan duyurdu! Ermenistan erken seçime gidiyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran’da erken parlamento seçimlerine gidileceğini açıkladı.

Ermenistan Parlamentosu’nun ikinici büyük gücü olan ‘Müreffeh Ermenistan’ Partisinin lideri Gagik Tsarukyan ile baş başa görüştükten sonra Paşinyan erken seçimler paylaşımı Facebook sayfasından yayınladı.

Ermenistan’da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan’a istifa etmesi için muhtıra vermesiyle başlayan siyasi kriz sürerken, muhalefet, Paşinyan’ın görevden ayrılması şartı ile erken seçime gidilmesini istemişti.

Ordunun hamlesini “darbe girişimi” şeklinde nitelendiren Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden almış, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Paşinyan’ın Gasparyan’ı görevden alma kararını 2 kez reddetmişti. Başbakan Paşinyan yeni Genelkurmay Başkanı olarak Artak Davtyan’ı atarken, Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sarkisyan’ın önüne gelen yeni atama kararını geri çevirdiği duyurulmuştu.

ERMENİ HABER AJANSI