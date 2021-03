Massachusetts reklam panoları, Başkan Biden’ı Ermeni Soykırımı’nı tanımaya çağırıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

2021 Mart ve Nisan aylarında Ermeni Soykırımı’nın 106. yıldönümünün arifesinde Barış Sanat A.Ş., ABD’nin Massachusetts eyaletinde çeşitli şehirlere elektronik reklam panoları yerleştirerek yıllık kampanyasını sürdürüyor. Bu yılki reklam panolarında şunlar yazıyor. “Sayın Cumhurbaşkanı, Ermeni Soykırımı’nı haysiyet ve cesaretle tanıyın.”

“Biden, Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanıyken, Ermeni Soykırımının tanınması lehine bir dizi yasa tasarısına sponsor oldu. Son olarak, başkanlık kampanyası sırasında, Biden, Ermeni Soykırımı’nı tanıyacağına ve seçilirse insan haklarına öncelik vereceğine söz verdi. Ermeni Soykırımı bir insan hakları meselesidir. Barış Sanat A.Ş.’nin Kurucu Başkanı Daniel Varuzhan Hejinyan, Başkan Biden’ın sözünü tutacak ve Ermeni Soykırımı’nı tanıyacak cesarete sahip olacağını umuyoruz ”dedi.

Peace of Art Inc. resmi olarak 2003 yılında Massachusetts’te kuruldu, ancak 1996’dan beri aktif. Peace of Art Inc., kar amacı gütmeyen, politik olmayan, dini olmayan özel bir eğitim kuruluşudur.

Sanat Barış evrensel sanat dilini insan kaygıları konusunda farkındalık yaratmak, çatışmaların barışçıl çözümünü desteklemek ve Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınmasını teşvik etmek için kullanıyor. Peace of Art, Inc. dünyanın barışı koruma görevlilerine, barış aktivistlerine, insanların iyiliği için hayatlarını riske atan herkese adanmıştır. Sanat Barışı, başlangıcından bu yana uygulanmadı ve diğer kaynaklardan fon almadı.

Ermenistan Kamu Radyosu