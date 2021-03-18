Letonya aydınları da Azerbaycan Hükümeti’ne çağrıda bulundu

Azerbaycan’da uluslararası hukuk normlarına ve sözleşmelere aykırı bir şekilde tutulan Ermeni esirleriyle ilgili dünyanın farklı ülkelerinden yankılar ve çağrılar gelmeye devam ediyor.

Bu kez Letonya’nın aydınları, kültür insanları, sanatçılar bir bildiri yayınladılar.

Ermenistan’ın Litvanya, Letonya ve Estonya Büyükelçiliği’nden edinen bilgilere göre Letonya’lı aydınlar Azerbaycan’a bir an önce Ermeni esirlerini serbest bırakmaya ve Ermeni şehitlerinin cesetlerini iade etmeye açırıyorlar.

Yayınlanan bildiride aşağıdaki ifadelere yer verildi:

“Biz, Letonya’nın sanatçıları, aydınları ve kültir insanları olarak, insani değerlerinin önemine olan inancımızla Litvanya’lı meslektaşlarımızın çağrısına katılarak Azerbaycan Hükümeti’ne Ermeni esirlerinin ve şehit cesetlerinin Ermenistan Cumhuriyeti’ne iade sürecini engellememeye çağrısında bulunuyoruz. Bize ulaşan bilgilere göre Ermenistan tüm esirlerini iade etmiştir. ”

Letonya aydınalarının ifadelerine göre Azerbaycan ve Ermenistan arasında güvenlik ortamın oluşması için esirlerin derhal serbest bıraklıması en gerekli adımlardan biridir.

ERMENİ HABER AJANSI