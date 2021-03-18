İsrail Ermenileri, Azerbaycan’a silah satışının durdurulması talebiyle protesto eylemi düzenledi

İsrail Ermenileri, uluslararası “Elbit Systems” savunma sanayi şirketinin, ürettiği silahları Azerbaycan’a satmasına karşı protesto eylemlerin düzenledi.

Daha önce Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından açıklanan bilgiye göre, Azerbaycan’ın sahip olduğu silah ve mühimmatın en az 60’ı İsrail’den satın alınıyor. Bu silahlar arasında, tüm dünyada yasaklı olan misket bombaları ve İHA’lar da yer alıyor. Son Artsakh savaşında Azerbaycan, İsrail yapımı silahları kullanarak, yaşlı, kadın ve çocuklar dahil suçsuz sivil vatandaşları, hastane ve kiliseleri hedef alıyordu.

Bugün israil savunma sanayisi, Azerbaycan ile yeni bir silah satış anlaşması için müzakereler sürüyor. Yerel Ermeni toplum ise bu süreci protesto etmek için ayağa kalktı.

“Elbit Systems” şirket binasının önünde toplanan protestocular, İsrail hükümetinden Azerbaycan diktatör rejimine silah satışının durdurulmasını talep etti. Eylemciler, isami köktenincilik ile etnik azınlıklara karşı tahammülsüzlüğün gittikçe arttığı Azerbaycan’ın, İsail için güvenilir bir ortak olamayacağına dikkat çekti.

ERMENİ HABER AJANSI