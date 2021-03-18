Ermenistan’da Paşinyan’ı üzen haber: Genelkurmay Başkanı’na dair yeni karar

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|Ermenistan’da istifa karmaşası devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar’ın, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atmasının ardındna Paşinyan’ın görevden aldığını ilan ettiği genelkurmay başkanlığı görevine dair yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın görevden almayı reddettiği Gasparyan yerine çoktan yeni isim öneren Paşinyan’ın kararı henüz uygulanmazken, karmaşanın mahkeme yoluyla çözüleceği bildirildi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın görevden aldığı Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın mahkeme kararına kadar görevde kalacağı açıklandı.
NİHAİ KARARI MAHKEME VERECEK
Ermenistan’da ordunun görevinden istifa etmesini istediği Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden almıştı. Paşinyan’ın talebini iki kez reddeden Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaparak, Gasparyan’ın görevine devam etmesini talep etti. Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanının talebini değerlendireceğini duyurdu.
Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan’ın avukatı Artur Hovhannisyan yaptığı açıklamada, “İdari mahkeme Gasparyan’ın durumu ile ilgili tedbir uygulamaya karar verdi. Yani nihai karar verilene kadar Gasparyan görevinin başında kalacak” dedi.
Gasparyan’ın çalışma ofisine gidip gitmediği ile ilgili soruya da cevap veren Hovhannisyan, “Müvekkilimin şu an ofisine gidip gitmediğini bilmiyorum ama şu an doğrudan Genelkurmay Başkanlığı sorumluluğunu üstleniyor” ifadelerini kullandı.
Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan’da şubat ayında ordu yayımladığı bildiri ile Başbakan Nikol Paşinyan’ın ve hükümetin istifasını istemişti. Paşinyan, ordunun bu isteğini darbe girişimi olarak nitelendirmiş, Ermeni halkını Cumhuriyet Meydanı’na davet etmişti.
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