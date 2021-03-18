Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa’da bir caddeye ‘Atatürk’ ismi verildi

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ’da bulunan Şuşa şehrindeki caddelerden birine Atatürk’ün ismi verildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatı ile verilen isim sonrası cadde Yandex harita uygulamasında Atatürk Caddesi olarak görülmeye başladı.

Ermenistan tarafından 30 yıl önce işgal edilen Dağlık Karabağ, Azerbaycan ordusu tarafından sadece 44 günde kurtarılmıştı. Azerbaycan ordusunun kurtardığı Dağlık Karabağ kentlerinden biri de sanat ve sanatçıların şehri olan Şuşa’ydı.

İLHAM ALİYEV ZİYARET ETMİŞTİ

Özgürleştirilen şehirlerin, Ermeniler tarafından özellikle tarihi eserlerin yakılıp, yıkıldıkları ortaya çıkmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ocak ayında Ermeni işgalinden kurtarıldıktan sonra ilk kez tarihi Şuşa kentine gitmişti. Aliyev ve ailesi şehirde çeşitli açılış yaparakyeni projelerin temelini atmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva da eşlik etmişti.

ŞUŞA’DA BİR CADDEYE ATATÜRK ADI VERİLDİ!

Süper Haber’den Mevlüt Yüksel’in haberine göre; Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ’da bulunan Şuşa şehrindeki caddelerden birine Atatürk’ün ismi verildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatı ile verilen isim sonrası Yandex harita uygulaması da caddeyi haritada göstermeye başladı.

Kaynak Yeniçağ: Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa’da bir caddeye ‘Atatürk’ ismi verildi