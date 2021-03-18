Ermenistan 3. Cumhurbaşkanı: Karabağ, yada Karabağ’dan ne kaldıysa asla Azerbaycan’ın bir parçası olmayacak

Ermenistan üçüncü Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan bu Hükümetin istifa etmesini talep ederek Karabağ’ın asla Azerbaycan sınırlarında yer almayacağını açıkladı.

Yerevan Asliye Ceza Mahkemesinde kendi hakkında açılan yolsuzluk davası kapsamında düzenlenen oturuma katılmak için mahkeme binasına geldi.

Gazeteciler ve onun yandaşları onu eşlik etti.

Bu arada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarkisyan Karabağ’ın (Artsakh) yada Karabağ’dan kalan kısmının asla Azerbaycan’ın sınırlarında yer almayacağını belirtti.

Erken seçimleriyle ilgili sorusuna cevap vermeyen Sarkisyan “bu kanlı savaşın, büyük insan ve toprak kayıplarının halkın gözlerini açması gerektiğini ve halkın, bu Hükümetin aslında ne olduğunu anlaması için ipucu verdiğini” ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI