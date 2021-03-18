Çözüm, Artsakh Ermenilerinin kendi kaderini tayin hakkının gerçekleşmesidir.”Hayastani Hanrapetutyun” günlük gazetesi – Ermenistan Kamu Radyosu

“AGİT Dönem Başkanı İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linden, Ermenistan ve Azerbaycan ile olan Dağlık Karabağ ihtilafını ve son savaştan sonraki durumu görüşmek üzere dün bölgeye geldi.”

Bölgedeki güçlerin yeniden düzenlenmesi sonucu oluşan durum nedeniyle uluslararası yapının gündemini savunmakla ilgilendiği açıktır.

Hem Bakü’de hem de Erivan’da, üst düzey Avrupalı ​​diplomat AGİT bölgesinde bulunan anlaşmazlığın çözümüne katkıda bulunmak için ne yapacaklarını tartışmaya hazır olduklarını kaydetti. “Mevcut bölgesel durum, ilgimizin merkezinde.”

Şüphesiz, Artsakh meselesiyle ilgili bölgesel durum 10 Kasım ateşkesten bu yana değişti. Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. “Bunun uygulanması, ihtilaf çözme sürecinde ilerlemenin temeli olacak,” diyen Hâlâ çözülmesi gereken çok sayıda sorun olduğunu vurguladı.

Bunun, bölgeden geçen haberleşme, ulaşım ve gaz ve enerji alanındaki AGİT çıkarlarının korunması anlamına geldiğini varsayabiliriz.

“Savaştan sonra Türkiye ve Rusya’nın ana oyuncular olduğu, bu nedenle Batı’nın bölgemizde meydana gelen süreçlere katılımını yeniden sağlamak için adımlar attığı belirtilmelidir.”

Ermenistan Kamu Radyosu