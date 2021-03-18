Almanya’da 43 yıllık süreçte, 314 çocuğun rahipler tarafından istismar edildiği ortaya çıktı!

Almanya’da Köln Başpiskoposluğu tarafından yaptırılan ve 1975-2018 yılları arasını kapsayan 800 sayfalık rapora göre, Köln Katolik Başpiskoposluğuna bağlı 202 rahip veya din adamı tarafından 314 çocuk cinsel istismara maruz bırakıldı.

Taciz iddialarıyla gündeme gelen Almanya’nın Köln kentindeki en güçlü Katolik piskoposluğunda, geçmişte yaşanan cinsel istismar iddialarına yönelik uzun zamandır beklenen 800 sayfalık bir rapor yayımlandı. Rapora göre, 1975 ile 2018 yılları arasında 314 çocuk, Köln Katolik Başpiskoposluğuna bağlı 202 rahip veya din adamı tarafından cinsel saldırıya uğradı.

İSTİSMARIN YARISINDAN FAZLASI 14 YAŞ ALTI ERKEK ÇOCUKLARA

Almanya’daki Katolik Kilisesi tarafından yaptırılan bağımsız araştırma sonucu ortaya çıkan 800 sayfalık raporun sunumunu yapan Avukat Björn Gercke, istismarların yarısından fazlasının 14 yaş altındaki erkek çocuklara yönelik olduğunu belirtti.

Raporda ayrıca, ihlallerin boyutunu gizlemek istediğinden şüphelenilen Köln Başpiskoposu Rainer Maria Woelki’nin ise ‘herhangi bir kusuru olmadığını’ savundu.

2014’te Köln Başpiskoposu olarak atanan Woelki, rahiplerin çocuk istismarı vakalarını örtbas etmek ve istismar iddialarıyla ilgili Vatikan’ı bilgilendirmemekle suçlanıyor.

İSTİSMARLARDAN SONRA KİLİSEDEN AYRILIKLAR ARTTI

Ülkede uzun süredir tartışmalara konu olan ‘kilisede cinsel istismar’ vakalarının ardından bağımsız kuruluşlarca yapılan anketler, kiliselere olan bakış açısının değiştiğine işaret ediyordu.

Köln’de bir yerel mahkeme de resmi olarak kiliseden ayrılmak isteyenlere ilişkin bir açıklama yaparak, “kiliseden ayrılmak isteyenlerin sayısının mart ayı itibariyle binden bin 500’e çıktığını” belirtmişti.

BENZER BİR RAPOR DAHA HAZIRLANMIŞTI

Almanya’daki Katolik Kilisesi’nde çocuk istismarına ilişkin 2018’de hazırlanan bir raporda, 27 piskoposluk bölgesinde 38 binden fazla dosya incelenmiş ve 1946-2014 yıllarında çoğu erkek en az 3 bin 677 çocuğun cinsel istismara uğradığı açıklamıştı.

Raporda bu suçlara 1670 papazın karıştığı ortaya konmuştu. 2019 sonu itibarıyla Almanya’da Katolik Kilisesi’nin 22.6 milyon ve Protestan Kilisesinin 20.7 milyon üyesi bulunuyor.

BirGün Gazetesi