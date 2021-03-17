Türk STK’larından Sasunyan tepkisi

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ABD’DE faaliyet gösteren Türk derneklerinin çatı kuruluşları, şehit Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ın katili Ermeni terörist Hampig Sasunyan’a tahliye yolunu açan karardan endişe duyduklarını dile getirdi. Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), ABD Azerbaycanlıları Ağı (USAN), Türk Amerikan İftira Karşıtı İttifakı (TADA) ve Türk Amerikan Siyasi Eylem Komitesi (TA PAC), ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, “California Valisi Gavin Newsom’un, Los Angeles Bölge Mahkemesi’nin terörist Hampig Sasunyan’ın tahliye edilmesi yönündeki hatalı kararına itiraz etmeyeceğini açıklamasından dolayı ciddi endişe duyuyoruz” ifadesine yer verildi.

https://www.sabah.com.tr/dunya/2021/03/17/turk-stklarindan-sasunyan-tepkisi