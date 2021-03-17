Türk Musevileri Müzesinde ´İstanbul Hayali´ belgeseli

Türk Musevileri Müzesi, Türkiye’nin ilk şehir planlamacısı olarak anılan Aron Angel’in yaşamından yola çıkarak İstanbul’un kentleşmesini gözler önüne seren bir filmle müze severlerin karşısına çıkıyor.

Gezi Parkı, Maçka Demokrasi Parkı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ve Bağdat Caddesinin mimarı Aron Angel´in (1916-2010) ilginç yaşamı çerçevesinde Türkiye’nin kentleşme tecrübesini odağına alan ‘İstanbul Hayali’ belgeseli 20 Mart akşamı Zoom’dan yayınlanacak.

Aron Angel, hükümetin Hilton Oteli inşaatına izin vermesinin ardından İstanbul’un yeşil alanına halel geldiği için görevinden gözünü kırpmadan istifa eden bir idealist, şehir plancısı olarak İstanbul Belediyesinde çalışmış, zamanının duayen bir mimarıydı. 1952’de kendisini en çok adadığı projelerin başında gelen Taksim’den Dolmabahçe’ye kadar uzanan Gezi Parkının ortasına hükümet Hilton Otelini yapma kararı alınca Angel “Şahsi menfaatlerin revaçta olduğu bir müessesede çalışmaktan utanç duyuyorum” diyerek istifa etmişti. Yeşil alanları korumak için titizlikle incelediği projeler ve bu titizliği nedeni ile vermediği izinler nedeni ile adı Bay Angel yerine ‘Bay Engel’ olarak anılıyordu.

İlhan Tekeli, Tarık Şengül, Cana Bilsel, David Harvey, Pierre Pinon gibi ünlü şehir plancıları ve mimarların, İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerimizde yaşanan değişimi değerlendirdikleri filmde Türkiye’nin kentleşme tecrübesi incelenmekte.

Perihan Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı belgeselin kurgusu Thomas Balkenhol’e ait.

‘İstanbul Hayali’ belgeselini ve öncesinde yönetmen Perihan Bayraktar ve AronAngel’in oğlu Albert Angel tarafından yapılacak kısa sohbeti Türk Musevileri Müzesi’nin Facebook hesabından da ücretsiz izlemek mümkün. Müze dostlarının bağış yapması pandemi döneminde gelir kaynakları kısıtlanan müzenin ayakta kalması açısından mutluluk verici olacaktır.

https://www.salom.com.tr/haber-117863-turk_musevileri_muzesinde_acuteIstanbul_hayaliacute_belgeseli.html