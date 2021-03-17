Paylan ve beraberindeki heyet tarihi Ermeni mezarlığına sokulmadı

Ankara Ulus’ta Ermeni Mezarlığı üzerine yapılan inşaatı incelemek isteyen HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile TMMOB Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş ve beraberindeki heyete polis izin vermedi.

Tezcan Karakuş geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Ankara Ulus’taki tarihi Ermeni ve Katolik mezarlığı üzerine dükkanlar yapıldığını bildirerek inşaatın durması çağrısında bulunmuştu.

Mezarlığa sokulmayan heyet polislere tepki gösterirken Garo Paylan “Ölülerin üzerine beton dökmeyi hangi vicdanlı Müslümanın vicdanı kabul ediyor?” dedi.

İnşaat alanındaki bariyerlerin önünde beraberindeki heyetle birlikte bir açıklama yapan Paylan “Burada yaşayan Ermeni halkı, ölülerini dualarla defnedip, mezar taşları diktiler. O ölülerin mezar taşları yıkılmıştı. Şimdi de o ölülerin mezarları üzerine beton dökülüyor. Bunu hangi vicdan kabul ediyor? Bunu elbette Hristiyan vicdanı kabul etmez, vicdanımız sızlıyor. Peki, ölülerin üzerine beton dökmeyi bu topraklarda çoğunluğu oluşturan Müslümanların vicdanı kabul ediyor mu?” diye konuştu.

Paylan’ın açıklaması şöyle:

“Ankara bu bölgede kuruldu ve Ankara’nın halkları; Ermeniler, Rumlar, Türkler bu bölgede bir arada yaşadılar. Burada medeniyet ürettiler ve burada öldüler, ölülerini buraya gömdüler. Bu mekân Ermenilerin mezarlığıydı. Burada yaşayan Ermeniler, bu topraklardan sürüldüler. Dirilere saygı gösterilmedi. Ama geride kalan ölülere de saygı gösterilmedi”

“Burada yaşayan Ermeni halkı, ölülerini dualarla defnedip, mezar taşları diktiler. O ölülerin mezar taşları yıkılmıştı. Şimdi de o ölülerin mezarları üzerine beton dökülüyor. Bunu hangi vicdan kabul ediyor? Bunu elbette Hristiyan vicdanı kabul etmez, vicdanımız sızlıyor. Peki, ölülerin üzerine beton dökmeyi bu topraklarda çoğunluğu oluşturan Müslümanların vicdanı kabul ediyor mu?

“Ölülerin üzerine beton dökeceksiniz, sonra buradaki esnafın dükkanlarını yıkacaksınız; o esnafları buradaki mezarlığın üzerinde dükkân yapıp, ticaret yaptıracaksınız. Buradaki esnafların bunu asla kabul etmeyeceğini biliyorum ama kamu vicdanı bunu kabul ediyor mu? Bu ülkenin vicdanı bunu kabul ediyor mu, göreceğiz.”

“Bu ülkenin bir milletvekili olarak kamu alanı üzerine yapılan kaçak inşaatı denetlemeye geldim. Emniyet görevlileri ve adına mimar denilen bir kişi benim buraya girmemi, kamu adına denetim yapmamı engelledi.”

“Mimarlar Odası Başkanımız ve yöneticileri kamu adına buradaki kaçak inşaatın denetimini yapacaklardı ama denetim yapmamız engellendi. Kapısında ne olduğu belli olmayan etrafı çerçevelenmiş bir alan var. Kapısında tabela bile yok, ruhsatı bile yok. Kaçak bir inşaat var burada ve bizim denetimimiz engelleniyor.”

“Bu kaçak inşaata ve kamu vicdanını yaralayan; Ermeni halkının mezarlarının olduğu alana beton dökülmesinin bir an önce durdurulmasını talep ediyorum. Ülkenin yürütmesi, yargısı, meclisi ve sivil toplumu ve en önemlisi Ankara halkı Ermeni mezarlarının üzerine beton dökülmesine dur demelidir. Ankara halkı bu saygısızlığı hak etmiyor.”

(Ajanslar, Bianet)

Agos