Papa Francis: Myanmar sokaklarında diz çöküp, ‘şiddeti durdurun’ diyorum

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Myanmar’daki darbenin ardından gerçekleştirilen darbe karşıtı eylemlerde polislerin önünde diz çöken rahibe Tawng’a atıf yaparak “Myanmar sokaklarında diz çöküp, ‘şiddeti durdurun’ diyorum” sözleriyle ülkedeki şiddet olaylarının durması için çağrıda bulundu.

Papa Francis, Myanmar’da 1 Şubat’ta yapılan askeri darbeden bu yana süren şiddetin durdurulması çağrısında bulundu. Papa Francis, “Bir kez daha ve büyük bir üzüntü ile, pek çok insanın, özellikle de gençlerin ülkeleri için hayatlarını kaybettikleri Myanmar’daki dramatik durumu hatırlatmanın aciliyetini hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Darbe karşıtlarının düzenlediği eylemlere yönelik polis şiddeti tepki çekerken, gösteriler sırasında polisin önünde diz çöken görüntüleriyle gündeme gelen rahibeye atıf yapan Papa Francis, “Ben de Myanmar sokaklarında diz çöküyorum ve diyorum ki: ‘Şiddeti durdurun’. Ben de kollarımı uzatıyorum ve diyorum ki: ‘Diyalog hakim olsun'” diye konuştu.

Pope Francis makes a heartfelt appeal for an end to violence and the killing of innocent people in the brutal crackdown by Myanmar’s security forces.https://t.co/S2J3QtDRb8 — Vatican News (@VaticanNews) March 17, 2021

​Mart ayının başında, Myitkyina kentinde Ann Rose Nu Tawng isimli bir rahibe, gösterilerdeki polis müdahalesine karşı dikkat çeken bir eylem gerçekleştirmişti. Tawng, göstericilere ateş açmamalarını talep ettiği bir grup polisin önünde diz çökerek göstericilere müdahale etmemelerini istemişti.

Reuters’ın yayımladığı videoda polis memurlarının da rahibenin önünde diz çöktüğü görülmüştü. Tawng, “Göstericilere zarar vermemeleri, onlara ailelerinden biriymiş gibi davranmaları için polislere yalvardım. Onlara, ‘Beni öldürebilirsiniz, ama protestoculara canice müdahale etmeyeceğiniz konusunda söz vermediğiniz sürece ayağa kalkmayacağım’ dedim” ifadelerini kullanmıştı.

A Myanmar nun, Sister Ann Rose Nu Tawng, kneeled before police officers in the city of Myitkyina to ask security forces to refrain from violence against children and residents https://t.co/ojnACSHY1I pic.twitter.com/eKSd7XM7se — Reuters (@Reuters) March 9, 2021

​Myanmar’da 1 Şubat’ta yapılan askeri darbeden bu yana protestolara katılan 180’den fazla kişi güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.

Sputnik Türkiye