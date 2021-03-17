Kimin derin eli, kimin derin cebinde?

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Tamer Korkmaz Papa Françesko için bastırılan şu haritalı pula HDPKK’lı vekil Berdan sahip çıkmış: Şaşırdık mı? Hayır. HDPKK, o aşağılık pulu tasarlayanlarla aynı kafadadır. Emrinde oldukları ABD’nin bölgede bir “Kürdistan Devleti!” kurmasının hayaliyle yaşıyorlar. AJAN BRUNSON, NE İSTİYORDU? “Serhat” kod adlı gizli tanık; “Rahip” maskeli kaşar CIA Ajanı Andrew Brunson hakkında, mahkemede şu çarpıcı deşifreyi yapmıştı: “Kürt erkeklerini, Hıristiyan kadınlarla evlendiriyordu. Mesela, misyoner Louis ile Mardin’de uzun yıllar boyunca yaşamış bir Suriyeli Kürt mülteci olan Muhammed Ahmed’i evlendirdi… Ahmed, Andrew Brunson’ın talimatları doğrultusunda Gezi protestolarında, Kobani eylemlerinde ve Hendek hadisesinde görev yaptı… Brunson, kurulması planlanan Kürt devletinin Hıristiyan bir devlet olmasını istiyordu…” (Milliyet, 8 Mayıs 2018) KAPALI KAPILARIN ARDINDA Ajan Brunson, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsünde sahadaydı; işin içindeydi. 15 Temmuz’dan sadece birkaç gün önce gizlice bir araya geldiği iki kişiden biri -CIA ve FETÖ bağlantılı- Enver Altaylı idi. Peki ya, diğeri kimdi? El Cevap: “Çok Meşhur Bir Siyasetçi” idi! O dönemde “Başbakan olmayı bekleyen” bu Pek Meşhur Siyasetçi, 15 Temmuz’daki darbe teşebbüsü çökünce “havasını aldı!” Yaşadığı derin hayal kırıklığından dolayı, 15 Temmuz’u müteakip haftalarca “suskun kaldı!” “AYNI SAFTAYIZ” DİYEN KİMDİ? 15 Temmuz’da FETÖ Cuntasının kilit askerlerinden biri olan Mehmet Partigöç’ün eşi E.P. ile cezaevinde yaptığı görüşmenin kayıtları, 12 Haziran 2018’de Yeni Şafak’ta yayınlanmıştı. Eşi, “Oyumu Akşener’in partisine mi versem, CHP’ye mi?” dediğinde; Yurtta Sulh Konseyi üyesi Partigöç, ona şöyle seslenmiş: “Ben HDP’ye oy vereceğim. Biz, adamla aynı saftayız. Hapisteyiz.” “DERİN ZİLLET” BİRLİKTELİĞİ Hapisteki Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını isteyen siyasi liderler arasında Meral Akşener de yer alıyor. Meral Hanım, Kravatlı Terörist Demirtaş ile “kahvaltıda buluşma” planı bile yaptı. * Şunu da hatırlatalım… Kandil’deki teröristlerin elebaşları “İyi Parti’ye oy verilmesi” için çağrıda bulunmuş idiler! * Akşener’in İP’leri Pensilvanya’nın Elinde Olan Partisi; Zillet İttifakında HDPKK ile kol kola yürümeye devam ediyor. HDPKK’nın “Kardeş Partisi” CHP, İP’i de yörüngesinde tutuyor. Bu üç partinin “çimentosu” ise Baronsal Gladyo’nun lokomotif örgütü FETÖ’dür! MERAL HANIM’IN MÜLAYİM KUZENİ “Kızıl Soros” Osman Kavala, hem Gezi Kalkışmasında, hem de 15 Temmuz darbe girişiminde perde arkasında yer alanlardan biriydi. Meral Hanım, Kavala’yı “En mülayim kuzenimiz” diye tanımlıyor. Onların yoldaşlığı mı; sadece akrabalık bağıyla sınırlı değildir! * İP’li Buğra Kavuncu’nun dayısı Enver Altaylı gibi Osman Kavala da cezaevinde… Türkiye’deki Baronsal Gladyo, her ikisini de “kurtarabilmek” gayesiyle şimdiye kadar çok çaba sarf etse de istediği derin neticeyi alamadı! Özellikle şu Soros’çu “Mülayim Kuzen!” Kavala için medyada icra edilen “Kurtarma Seferberliği” mi; her defasında boşa çıktı… Ertuğrul’undan Nagehan’ına “ne kadar Etki Ajanı varsa” alayı sıraya girdiler; halen daha “Osman Kavala’yı serbest bırakın!” diye bastırıyorlar. “SICAK PATATES” BİR SORU CIA bağlantılı Macar Yahudisi Soros’un Açık Toplum Enstitüsü, Açık Toplum Vakfını doğurduğu vakit; Osman Kavala ile Nafiz John Paker “aynı çatı altında” idiler. * Soros’un fonladığı TESEV’i tam 17 sene boyunca yöneten TÜSİAD üyesi Mister John Paker; şayet FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, acaba hangi yüksek makamda yer alacaktı? * Paralel Fatih Üniversitesi’nin Rektörü Şerif Ali Tekalan’ın davetiyle Nisan 2013’te Pensilvanya’daki Fetullah’ı ziyaret eden, şu “Sabetayist Nafiz”den bahsediyoruz! * İşte bu Nafiz, 3 Nisan 2013’te açıklanan “Akil İnsanlar!” listesinde de yer almıştı: 18 Nisan 2013’te “Böyle bir barış sürecini başlatan Öcalan keşke özgür olsa; özgür bir ortamda bunu devam ettirebilse…” demişti! Yeni Şafak