İki Ermeni Oskar adayı – Ermenistan Kamu Radyosu

Oscar’a aday gösterilen iki Ermeni görüntü yönetmeni

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi dün 93. Akademi Ödülleri için adayların isimlerini açıkladı.

Bu yıl iki Amerikalı-Ermeni görüntü yönetmeni ödül için yarışacak.

Madeleine Sharafyan, “Nest” adlı filmiyle Amerikan Film Akademisi “En İyi Kısa Animasyon Filmi” Ödülü’ne aday gösterildi.

“En İyi Film” de dahil olmak üzere altı dalda Oscar’a aday gösterilen “Judas and the Black Messiah” ın yapımcılarından Sev Ohanyan da ödül alabilir.

Ermenistan Kamu Radyosu