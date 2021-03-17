Fransa’nın Ermenistan Büyükelçisi: Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirler iade edilmeli

Fransa’nın Ermenistan Büyükelçisi Jonathan Lacôte gazeteciler ile görüşme sırasında Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirlerinin mutlaka iade edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yaptığı açıklamada Fransa Büyükelçisi şu ifadelere yer verdi:

“Esirler konusunda benim yaklaşımım nettir ve onlar mutlaka iade edilmeli. Bu süreç sadece 9 Kasım tarihinde imzalanan ateşkes bildirisinin hükümleri gereği değil aynı zamanda uluslararası sözleşmelere dayanarak gerçekleştirilmeli.”

Onun sözlerine göre AGİT Minsk Grubu müzakere ve tartışmaların gerçekleştiği tek formatı olmaya devam ediyor ve sadece bu çerçevede meseleye diplomatik çözüm verilebilir.

Hatırlanacağı üzere şu an itibarıyla Ermenistan’a sadece 69 esir iade edildi ve resmi iddialara göre 188 Ermeni esir daha Azerbaycan’da uluslararası normlara ve anlaşmalara aykırı bir şekilde tutulmaya devam ediyor. Ermenistan ise bütün Azerbaycanlı esirlerini iade etti.

ERMENİ HABER AJANSI