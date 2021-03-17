Eski Ermenistan Devlet Başkanı’ndan Paşinyan açıklaması: ‘Sürgüne gönderilmeli’

Eski Ermenistan Devlet Başkanı Levon Ter-Petrosyan, ülkenin Başbakanı Nikol Paşinyan’ın dokunulmazlık garantisiyle derhal istifa ederek geçici olarak yurt dışına sürgüne gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

Eski Ermenistan Devlet Başkanı Levon Ter-Petrosyan, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin, halkın ve şahsen Başbakan’ın çıkarlarına uygun tek çıkış yolunun, Paşinyan’ın derhal ve gönüllü olarak istifa etmesi, parlamento tarafından dokunulmazlık alması ve geçici de olsa yurt dışına sürgüne gönderilmesi olduğunu vurguladı.

Ter-Petrosyan, bu durumda başbakanlık görevinin, hiçbir partiye üye olmayan ve tarafsızlığıyla adil seçimleri garanti altına alabilecek durumda olan Başbakan Yardımcısı’na verilmesi gerektiğini ifade etti.

Sputnik’in Ermeni medyasının aktardığına göre, Ter-Petrosyan, açıklamasında, “Toplumda, erken seçimlerin iktidar tarafından düzenlenmesi durumunda iktidarın idari kaynakları kullanmadan kaçınmayacağı, bunun sonucu tüm oy kullanma yerlerinin gerilim noktalarına dönüşeceği yönündeki iddialara katılıyorum. Bu durumda, Ermeni toplumu ülke tarihinin en rezil seçimlere şahit olacak, bu da Ermeni devletçiliğinin sonu veya uzun süren ve kabul dolu varlık anlamına gelebilir” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi