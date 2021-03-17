Erivan Üniversitesi hocası: Farsça, etnikler ötesi bir dildir

Salı akşamı İran-Ermenistan Ortak Kültür Perspektifi web seminerinde konuşan Melikiyan, ‘Firdevsi, Hayyam, Hafız, Saadi, Rumi ve İran edebiyatının diğer büyük figürleri dünya çapında saygı görürler ve bu literatürün dünya milletlerine sunulması İranologların gurur kaynağıdır’dedi

Farsçanın etkisinin derecesine atıfta bulunan Melikiyan, Farsça kullanımının Hindistan, Pakistan ve Çin’den Filistin ve Mısır’a kadar yaygın olduğunu ve hatta Osmanlı imparatorlarının konuşmalarında Farsça şiir ve beyitleri kullanmayı kraliyet sembolü olarak gördüğünü kaydetti.

Erivan Devlet Üniversitesi’nin bu profesör, çağdaş Ermenistan’da Fars dilinin varlığından şöyle bahs ederk’günümüzde Ermenistan’da 15 okulda ve yedi üniversite merkezinde Farsça öğretiliyor ve Ermenistan Devlet Üniversitesi her zaman İran çalışmaları ve Farsça kürsüsüne sahipti’diye ekledi.

IRNA