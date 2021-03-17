ÇÜTAM KONFERANSLARI DEVAM EDİYOR

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“Eğitim mi Uzak Uzaktan mı Eğitim”:Prof. Dr. Gülsün Kurubacak, “Eğitim mi Uzak Uzaktan mı Eğitim” başlıklı konuşmasıyla ÇÜTAM katılımcılarıyla canlı yayında bir araya geldi.

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi etkinlikleri kapsamında, ‘cutam1996’ Instagram hesabı üzerinden yapılan canlı yayının konuğu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Uzaktan Öğretim Bölümü Öğretim Üyesi, Açık ve Uzaktan Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (AUDAK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülsün Kurubacak, Danimarka Aarhus Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Kara Hansen ve Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nejla Günay oldu.

“Eğitim mi Uzak Uzaktan mı Eğitim”

Prof. Dr. Gülsün Kurubacak, “Eğitim mi Uzak Uzaktan mı Eğitim” başlıklı konuşmasıyla ÇÜTAM katılımcılarıyla canlı yayında bir araya geldi.

Konuşmasında, “uzaktan eğitim” kavramını çeşitli yönleriyle ele alan Prof. Dr. Kurubacak, bu kavram dışında günümüzde “online eğitim, uzaktan öğrenme, çevrimiçi öğrenme” gibi başka kavramların da var olduğunu dile getirdi.

Uzaktan eğitimin bir uzmanlık alanı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kurubacak, bu gerçeğin salgın dönemine kadar çok bilinmediğini söyledi. Her sistemin olduğu gibi uzaktan eğitim sisteminin de kendi içinde avantajları ve dezavantajları olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Kurubacak, günümüzde bu sistemin tüm yönleriyle kavranmadığını ve yanlış anlaşıldığını belirtti. Bu kavrama yönelik günümüzde var olan anlayışa ve uygulamara da değinen Prof. Dr. Kurubacak, konuşmasını uzaktan eğitim kavramı ve bu alanın esasları hakkında bilgi vererek sürdürdü.

“Matematik, Dil ve Düşünce”

Danimarka Aarhus Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Kara Hansen de “Matematik, Dil ve Düşünce” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

Konuşmasına, “matematik ve dil” kavramlarından “düşünce” kavramının ayrı tutulamayacağını belirterek başlayan Prof. Dr. Kara Hansen, bu üç kavramın birbiriyle bağlantılı olduğunu söyledi. Matematikle ilişkili olarak 1564 – 1642 yılları arasında yaşamış olan Galileo’dan da bahseden konuşmacı, filozofun matematik üzerine söylediği bazı sözleri aktararak Galileo’nun matematiği “Tanrının evreni yazdığı dil” olarak ifade ettiğini belirtti. Matematiğin sembollerden oluşan bir dil olduğunu hatırlatarak devam eden Prof. Dr. Kara Hansen, problemlerin matematik sembolleriyle karakterize edildiğini ve yine aynı dilden yararlanılarak bu problemlerin çözülebildiğini ifade etti. Matematiğin sanıldığı gibi yalnızca ezberlenmesi gereken formüller olmadığının altını çizen Prof. Dr. Kara Hansen, matematiği “bu formüllerin oluşumundaki sembollerin anlamlarının bilinmesiyle ortaya çıkan cümleler, yani formüllerin anlaşılması” şeklinde açıkladı.

“1909 Adana Ermeni Olayları”

“1909 Adana Ermeni Olayları” başlıklı konuşmasıyla ÇÜTAM katılımcılarıyla canlı yayında buluşan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nejla Günay, Ermenilerle ilgili olayların başlangıç noktasının “Zeytun” olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Adana olaylarının önemli olduğunu ve bu konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Günay, konuyla ilgili olarak “Kilikya ve Çukurova” sözcükleri üzerinde de durdu. Osmanlı İmparatorluğu’nun o dönemdeki durumundan da söz eden konuşmacı, Osmanlı toplumunun İslam hukukuna göre belirlenmiş kaidelerle idare edildiğini dile getirdi. Meşrutiyet’ten, Kânûn-ı Esâsî ve bu dönemdeki gayrimüslimlerin faaliyetlerinden de söz eden konuşmacı, Ermenilerin sadece Osmanlı vatandaşı olmadığını, İran ve Rusya Ermenileri olduğunu da belirtti.

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. A. Deniz Abik konuşma sonrası, canlı yayın konuklara katkı ve katılımlarından ötürü teşekkürlerini sundu.

(vş)

https://yeniadana.net/haber/cutam_konferanslari_devam_ediyor-59278.html