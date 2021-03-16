Temelini Aliyev attı: Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin çehresi değişiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan bölgelere gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Fuzuli-Hadrut ve Hadrut-Cebrayıl-Şükürbeyli kara yollarının temelini attı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile Fuzuli ve Hocavend illerini ziyaret eden Aliyev, önce Fuzuli-Hadrut kara yolunun temel atma törenine katıldı. Aliyev törende, yeni yolların yapımının işgalden kurtarılan bölgelerin imarında büyük önem taşıdığını belirtti. Göndere Azerbaycan bayrağı çekildi Tören sonrasında Hocavend ilinin Hadrut kasabasına giden Aliyev, burada göndere Azerbaycan bayrağı çekti. Aliyev Hadrut’ta, Cebrayıl iline uzanacak ve Şükürbeyli köyünde Hacıgabul-Mincivan-Zengezur Koridoru kara yolu ile kesişecek 43 kilometrelik yeni yolun da temelini attı. Yeni Şafak