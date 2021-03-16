Milano kilisesinde Paşinyan’a saldıran Azerbaycan’lı blogger, 5-15 yıl hapis cezasına çarptırılabilir

Milano’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a “saldıran” Azerbaycanlı blogger, uzun süreli hapis cezasına çarptırılabilir. “Sputnik Azerbaycan”ın haberine göre Ata Abdullayev, gasp ve mükerrer suçlarla suçlanıyor. Sadece bu suçlardan mahkeme önüne çıktığında Abdullayev’e 5-10 yıl hapis cezası verilebilir. Ancak soruşturma esnasında başka deliller ve yeni suçlamalar meydana gelirse, o zaman Azerbaycanlı bloggerin cezası 10-15 yıla çıkabilir.

Azerbaycanlı avukat Vugar Babayev’e göre, Ata Abdullayev’e daha ağır suçlamalar isnat edilebilir, hatta dava kapsamında onun mal mülküne el konulabilir.

Hatırlanacağı üzere, Ata Abudllayev Nisan 2019’da Milano kilisesinde yerel Ermeni toplumuyla görüşen Nikol Paşinyan’la görüşmek üzere kiliseye girmişti. Paşinyan’dan “savaşı durdurmasını ve toprakları geri vermeyi” bağıra bağıra talep eden Abdullayev, daha sonra kiliseden uzaklaştırılmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI