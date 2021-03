Katolik Kilisesi: Eşcinsel birliktelikleri kutsama yetkimiz yok

Katolik Kilisesi’nin doktrinden sorumlu ofisi, eşcinsel medeni birliktelikleri kutsama yetkileri olmadığını açıkladı.

İnanç Doktrini Cemaati’nin (CDF) yaptığı açıklamada, Tanrı’nın “günahı kutsamasının imkansız” olduğu kaydedildi.

Ancak CDF eşcinsel ilişkilerde “pozitif unsunlar” olduğunu da vurguladı.

Papa Francesco geçen Ekim ayında bir belgeselde yaptığı açıklamada, eşcinsel çiftlerin “medeni birliktelikler” kurmasına izin verilmesi gerektiğini düşündüğünü söylemişti.

Katolik Kilisesi’nde Kilise adına kutsama bir rahip tarafından veriliyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Papa 2013’te “Bir kişi eşcinselse ve Tanrı’yı arıyorsa, iyi niyetliyse, ben kimim ki onu yargılayayım?” demişti.

CDF’nin verdiği yanıtı onaylayan Papa Francesco “yanıtın adil olmayan bir ayrımcılık çeşidi değil, kilise usullerindeki bir gerçeğin hatırlatılması niyetiyle verildiğini” belirtti.

Reuters Haber Ajansı, geçtiğimiz aylarda Almanya ve ABD dahil bazı ülkelerdeki Katolik kiliselerinin, eşcinsel Katolikleri kiliseye çekmek için eşcinsel birliktelikleri kutsamaya başladığını bildirdi.

CDF’nin yanıtı kendisine yöneltilen “Kilisenin eşcinsel çiftlerin birlikteliklerini kutsama yetkisi var mı?” şeklindeki soruya verildi ve yanıtta “Olumsuz” denildi.

CDF, bir erkek ve kadın arasındaki evliliğin kutsal olduğu ve bu nedenle kutsamalara eşcinsel çiftelerin dahil edilemeyeceğini ifade etti.

Tepkiler ne oldu?

CDF’nin yanıtı üzerine, sosyal medyada eşcinsel evliliklerin fotoğrafları paylaşıldı. Bunlara 2020 başkanlık yarışındaki adaylardan Pete Buttigieg’in kocası Chasten Buttigieg de vardı.

🏳️‍🌈 Love is love.

💍 Gay marriage is legal.

👋 The Pope isn’t your County Clerk.

🍷 Register for the fancy sheets and wine glasses.

❤️ Peace and blessings. pic.twitter.com/WNuKQOQujm

— Chasten Glezman Buttigieg (@Chasten) March 15, 2021