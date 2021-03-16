İsrail’deki arkeolojik kazılarda 2 bin yıllık Tevrat sayfaları bulundu

İsrail, güney Judean Çölü’nde 2 bin yıllık olduğu tespit edilen Tevrat parşömeninin parçalarını bulduğunu açıkladı. Uzmanlar Ölü Deniz Yazmaları’ndan sonra ülkede yapılan en önemli arkeolojik keşif olduğunu ifade ediyor.

İsrail Tarihi Eserler Dairesi (AIA) keşifle ilgili yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 60 yıldır süren arkeolojik kazılarda ilk kez bir Tevrat parşömeninin parçaları ortaya çıkarıldı” ifadesini kullandı.

İsrailli araştırmacılara göre Yunanca ve el yazısı ile olan metin parçaları Zekeriya ve Nahum peygamberlerin hikayelerine yer veriyor.

2 bin yıllık Tevrat parşömenleri, Nahal Hever Doğa Koruma Alanı’nda bulunan uçurum kenarındaki bir mağarada yapılan kazıda çıktı.

İsrail’de 2 bin yıllık Tevrat parşömen parçaları bulundu İsrail Antik Araştırmaları/AFP

Kazı operasyonlarında, parşömen parçalarına ek olarak, Bar Kokhba’nın Romalılara karşı Yahudi isyanına (MS 132-136) kadar uzanan nadir parçalar, 6 bin yaşında mumyalanmış bir çocuk iskeleti ve 10 bin 500 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen bir sepet keşfedildi.

İsrail’de mirasın yağmalanmasıyla mücadele amaçlı, devlet destekli bir ulusal kazı operasyonu yürütülüyor.

Euronews