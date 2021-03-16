Eski Ermenistan Devlet Başkanı Ter-Petrosyan’dan Başbakan Paşinyan’a istifa çağrısı: Ülkeyi terk etmeli

Eski Ermensitan Devlet Başkanı Ter-Petrosyan, Başbakan Nikol Paşinyan’ın dokunulmazlık garantisiyle derhal istifa ederek geçici olarak yurt dışına sürgüne gönderilmesinin ülkenin çıkarına olduğunu ifade etti.

Eski Ermensitan Devlet Başkanı Levon Ter-Petrosyan, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut Başbakan Nikol Paşinyan’ın ‘ülkeyi güçlendirme kaygısıyla değil, her ne pahasına olursa olsun iktidarını sürdürme saplantısıyla’ hareket ettiğini kaydetti.

Ermeni medyasının aktardığına göre Ter-Petrosyan, açıklamasında “Toplumda, erken seçimlerin iktidar tarafından düzenlenmesi durumunda iktidarın idari kaynakları kullanmadan kaçınmayacağı, bunun sonucu tüm oy kullanma yerlerinin gerilim noktalarına dönüşeceği yönündeki iddialara katılıyorum. Bu durumda, Ermeni toplumu ülke tarihinin en rezil seçimlere şahit olacak, bu da Ermeni devletçiliğinin sonu veya uzun süren ve kabul dolu varlık anlamına gelebilir” ifadelerini kullandı.

Bu yüzden ülkenin, halkın ve şahsen Başbakan’ın çıkarlarına uygun tek çıkış yolunun, Paşinyan’ın derhal ve gönüllü olarak istifa etmesi, parlamento tarafından dokunulmazlık alması ve geçici de olsa yurt dışına sürgüne gönderilmesi olduğunu vurgulayan Ter-Petrosyan’a göre, bu durumda başbakanlık görevi, hiçbir partiye üye olmayan ve tarafsızlığıyla adil seçimleri garanti altına alabilecek durumda olan Başbakan Yardımcısı’na verilmeli.

Sputnik Türkiye