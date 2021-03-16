Ermeni ziyaretçiler Karabağ’daki Dadivank ve Amaras manastırlarını ziyaret etti

Rus Barış Gücü askerlerinin eşliğinde Ermeni ziyaretçiler Artsakh Cumhuriyeti’nde (Karabağ) bulunan tarihi Dadivank ve Amaras manastırlarını ziyaret edebildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın doğruladığı bilgilere göre Ermeni ziyaretçiler engellere karşılaşmadan Rus Barış Gücü askerlerinin sağladığı güvenlik tedbirleri sayesinde Dadivank manastırı alanına giriş yaptı.

Dadivank Ermeni Apostolik Kilisesinin en eski yapılarından biridir ve 2020 yılının Kasım ayında imzalanan ateşkes bildirisinin hükümlerine göre Azerbaycan’a teslim edilen Karvaçar (Kelbacar) idari bölgesinde yer alıyor.

4’üncü yüzyıla ait Amaras manastırın da aynı şekilde Ermeni tarihinde önemli bir yeri var. Amaras Rus Barış Gücü ve Ermeni güçlerinin kotrolü altında bulunuyor, fakat sınır bölgesine çok yakın olduğundan dolayı tekrar Rus Barş Güçü askerleri Ermeni ziyaretçilerin güvenliğini sağladılar ve onları eşlik ettiler.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın aktardığı bilgilere göre anlaşmaya uygun bir şekilde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermeni ziyaretçilerinin bu bölgelere Rus Barış Gücü eşliğinde girişine izin veriyorlar.

ERMENİ HABER AJANSI