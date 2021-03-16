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Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu Azerbaycanlı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

2021-03-16
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Ağdam Savcılığından yapılan açıklamada, patlayan mayının, işgal döneminde Ermenistan askerlerince döşenen antipersonel mayını olduğu ifade edildi.

Ruslan Rehimov

Bakü
Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Ağdam ilinde, Ermeni askerlerinin döşediği mayının patlaması sonucu Azerbaycanlı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Patlamada aynı aileden 2 kardeşin yaşamını yitirdiği, diğer kardeş, baba ve bir akrabaları dahil 3 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, hayatını kaybeden kardeşlerden birinin çocuğunun ise patlamadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA

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