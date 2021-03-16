Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu Azerbaycanlı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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|Ağdam Savcılığından yapılan açıklamada, patlayan mayının, işgal döneminde Ermenistan askerlerince döşenen antipersonel mayını olduğu ifade edildi.
Ruslan Rehimov
Bakü
Patlamada aynı aileden 2 kardeşin yaşamını yitirdiği, diğer kardeş, baba ve bir akrabaları dahil 3 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, hayatını kaybeden kardeşlerden birinin çocuğunun ise patlamadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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